У Гватемалі протестувальники підпалили будівлю парламенту: відео

Сотні протестувальників захопили Конгрес Гватемали в цю суботу і підпалили кілька кімнат всередині.

Депутатів всередині будівлі парламенту не було.

Про це повідомляє ABC.

Учасники мітингів виламали вхідні двері в будівлю парламенту, а також розбили вікна.

Вони також кинули всередину факели, які розпалили пожежу.

Protesters set fire to parliament building in #Guatemala during protests against the approval of a budget of cuts for the poor and concessions to capitalists and politicians #GuatemalaTieneHambre pic.twitter.com/7AxqcuVFts

Правоохоронці застосували сльозогінний газ проти протестувальників, щоб їх розігнати. Поки невідомо, чи є постраждалі під час пожежі.

Нагадаємо, у країні проходять масові протести проти президента Алехандро Джамматтей. В суботу на вулиці вийшли тисячі гватемальців.

Protests usually don't get going until an hour or more after the advertised start time, but it's not even 2pm yet and #Guatemala City's central plaza is already really filling up and many people are still on their way. "The state is a mafia," reads a banner by the sound stage. pic.twitter.com/0I7qfqRebV