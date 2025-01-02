У Варшаві відбудеться масштабний протест фермерів проти імпорту з України

Протестувальники виступатимуть проти зеленого курсу, імпорту з України та вимирання польської економіки

Організатором протесту виступає Союз сільськогосподарських організацій

Завтра, 3 січня, у Варшаві польські фермери вийдуть на масштабний протест проти політики Європейського союзу та імпорту з України. Про це повідомляє Farmer.pl.

Протест відбудеться перед представництвом Європейської комісії. Після цього протестувальники планують вирушити до Національного театру.

Зазначається, що організатором протесту виступає Союз сільськогосподарських організацій, до якої входить 21 обʼєднання польських фермерів. Захід відбудеться в обід.

«Всі сільськогосподарські організації в нашій країні будуть протестувати проти шкідливої політики ЄС, проти Урсули фон дер Ляєн, яка нав'язує цю політику, що призведе до закриття наших господарств», – заявив лідер профспілки «Солідарність» Томаш Обшанський.

Поляки виступатимуть проти зеленого курсу, імпорту з України та вимирання польської економіки.

Нагадаємо, Польща розпочала своє піврічне головування в Раді Європейського Союзу, яке триватиме з 1 січня до 30 червня 2025 року. Одним із ключових завдань Варшави на цей період визначено посилення безпеки Європи в умовах геополітичної напруженості.

Раніше речник МЗС Георгій Тихий зауважив, що Україна покладає значні сподівання на період головування Польщі в Раді Європейського Союзу.

До слова, Краків визнаний одним із найкращих міст Польщі для проживання українців у 2025 році. Його економічна стабільність, широкий вибір вакансій і культурна спадщина приваблюють тисячі мігрантів щороку. На основі міжнародного рейтингу Best Cities for Expats 2024 від InterNations, Краків входить до списку найкомфортніших міст для життя іноземців у Європі.