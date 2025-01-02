У Нью-Йорку сталась стрілянина біля нічного клубу: щонайменше 10 людей поранено

Постріли пролунали біля залу Amazura близько о 23:20 (06:20 за київським часом)

Біля нічного клубу Amazura міста Нью-Йорк, Сполучені штати Америки (США), сталась масова стрілянина. Щонайменше десятеро людей отримали поранення. Про це повідомляє Daily Mail.

Постріли пролунали біля залу Amazura близько о 23:20 (06:20 за київським часом).

Щонайменше троє людей, які отримали поранення, звернулись по допомогу до місцевої лікарні. Згідно з даними правоохоронців, ще декілька людей були госпіталізовані, але наразі жоден з тих, хто потрапив до лікарні, не перебуває у критичному стані.

🇺🇸У нью-йоркському нічному клубі в Квінсі сталася масова стрілянина



Щонайменше 11 людей отримали вогнепальні поранення, на місці події працюють екстрені служби.



У закладі проходила вечірка на честь вбитого у жовтні члена однієї з банд, пишуть ЗМІ. pic.twitter.com/PgLwRHIeiE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 2, 2025

«Речник поліції Нью-Йорка підтвердив, що поліція розшукує сірий седан у зв'язку зі стріляниною, але підозрюваних поки що не встановлено», – пише видання.

У середу ввечері постріли пролунали біля конференц-залу Amazura на 144-й вулиці та Арчер-авеню на Ямайці, штат Квінс фото: Daily Mail

Концертний майданчик Amazura вміщує до 4000 осіб. Він є популярним місцем для живих виступів і вечірок. Це не перший інцидент із насильством біля клубу – у квітні 2024 року тут вже відбулася стрілянина, під час якої постраждали двоє чоловіків.

Нагадаємо, 1 січня в місті Новий Орлеан у США вантажівка на великій швидкості в'їхала в натовп. Після цього водій машини вийшов і відкрив вогонь. Інцидент стався у Французькому кварталі на Бурбон-стріт, одній з головних вулиць міста в популярному туристичному районі.

🇺🇸Двоє поліцейських у Новому Орлеані були поранені у перестрілці з нападником, який в'їхав у натовп



Вони перебувають у стабільному стані, повідомила під час прес-конференції голова поліції міста Енн Кіркпатрік. pic.twitter.com/KzBorWGR7Z — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 1, 2025

За попередніми даними, внаслідок інциденту загинули десять людей і щонайменше 30 постраждали.

Згодом стало відомо, що поліцейські ліквідували нападника, коли той вийшов зі свого автомобіля зі штурмовою гвинтівкою. Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного, який в'їхав у натовп. Ним виявився 42-річний громадянин США Шамсуд-Дін Джаббар, який проживав у штаті Техас.

До слова, у вбитого водія, який вчинив напад, правоохоронці знайшли прапор терористичного угруповання ІДІЛ. Також кілька вибухових пристроїв було знайдено в контейнері з льодом, який був у пікапі. Водночас Федеральне бюро розслідувань зазначило, що розслідує інцидент як терористичний акт.