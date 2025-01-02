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У Нью-Йорку сталась стрілянина біля нічного клубу: щонайменше 10 людей поранено

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Нью-Йорку сталась стрілянина біля нічного клубу: щонайменше 10 людей поранено
10 людей отримали поранення внаслідок стрілянини в нічному клубі Queens
фото: Daily Mail

Постріли пролунали біля залу Amazura близько о 23:20 (06:20 за київським часом)

Біля нічного клубу Amazura міста Нью-Йорк, Сполучені штати Америки (США), сталась масова стрілянина. Щонайменше десятеро людей отримали поранення. Про це повідомляє Daily Mail.

Постріли пролунали біля залу Amazura близько о 23:20 (06:20 за київським часом).

Щонайменше троє людей, які отримали поранення, звернулись по допомогу до місцевої лікарні. Згідно з даними правоохоронців, ще декілька людей були госпіталізовані, але наразі жоден з тих, хто потрапив до лікарні, не перебуває у критичному стані.

«Речник поліції Нью-Йорка підтвердив, що поліція розшукує сірий седан у зв'язку зі стріляниною, але підозрюваних поки що не встановлено», – пише видання.

У середу ввечері постріли пролунали біля конференц-залу Amazura на 144-й вулиці та Арчер-авеню на Ямайці, штат Квінс
У середу ввечері постріли пролунали біля конференц-залу Amazura на 144-й вулиці та Арчер-авеню на Ямайці, штат Квінс
фото: Daily Mail
Концертний майданчик Amazura вміщує до 4000 осіб. Він є популярним місцем для живих виступів і вечірок. Це не перший інцидент із насильством біля клубу – у квітні 2024 року тут вже відбулася стрілянина, під час якої постраждали двоє чоловіків. 

Нагадаємо, 1 січня в місті Новий Орлеан у США вантажівка на великій швидкості в'їхала в натовп. Після цього водій машини вийшов і відкрив вогонь. Інцидент стався у Французькому кварталі на Бурбон-стріт, одній з головних вулиць міста в популярному туристичному районі. 

За попередніми даними, внаслідок інциденту загинули десять людей і щонайменше 30 постраждали.

Згодом стало відомо, що поліцейські ліквідували нападника, коли той вийшов зі свого автомобіля зі штурмовою гвинтівкою. Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного, який в'їхав у натовп. Ним виявився 42-річний громадянин США Шамсуд-Дін Джаббар, який проживав у штаті Техас. 

До слова, у вбитого водія, який вчинив напад, правоохоронці знайшли прапор терористичного угруповання ІДІЛ. Також кілька вибухових пристроїв було знайдено в контейнері з льодом, який був у пікапі. Водночас Федеральне бюро розслідувань зазначило, що розслідує інцидент як терористичний акт.

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Теги: США поліція стрілянина поранення

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