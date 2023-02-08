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Головний конструктор заводу, який виробляє двигуни для ракет Х-22, має активи у Британії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Головний конструктор заводу, який виробляє двигуни для ракет Х-22, має активи у Британії
Такий вигляд має ракета Х-22, яка влучила у дев'ятиповерхівку Дніпра
Фото: defence-ua.com

Родина конструктора має власність у Польщі та Британії

Команда увʼязненого російського опозиціонера Олексія Навального знайшла закордонні активи у Мкртіча Окрояна – головного конструктора заводу «Союз», який випускає, зокрема, двигуни для крилатих ракет Х-22. Одна з таких ракет влучила в житловий будинок у Дніпрі  14 січня, тоді загинули 46 людей. Результати розслідування оприлюднені на телеграм-каналі «Сирена» та ютуб-каналі «Навальный LIVE»

Згідно з розслідуванням, 28-річній доньці Мкртича Окрояна Анні належить особняк у графстві Суррей у Великій Британії, який був придбаний у 2020 році за шість мільйонів фунтів (понад 260 мільйонів гривень). При цьому соратники Навального зазначають, що сам Окроян, а також його дружина, син та дочка вказували адресу особняка у документах їхньої британської компанії Bento Minerals Europe Limited, яка продає бентонітову глину для будівництва та очищення води. З цих документів також випливає, що головний конструктор «Союзу» та його дружина – резиденти Великої Британії.

Крім цього, в розслідуванні йдеться про те, що в Польщі компанія російського конструктора має філію, якою керує його брат Арутюн.

Соратники Навального також дізналися, що дружина Окрояна Алла Бабан та син Андранік є акціонерами ливарно-механічного заводу у підмосковній Балашисі, в якому Мкртич входить до ради директорів підприємства. При цьому сам завод, на відміну від родини Окроян, перебуває під західними санкціями, оскільки виробляє метали та деталі для російської армії.

«Окроян – один із розпалювачів цієї війни. Завод «Союз», закордонні фірми Окрояна та всієї його родини мають бути під санкціями, а їхня англійська нерухомість має бути заарештована. Вона зароблена на крові», – резюмували розслідувачі.

Крилаті ракети Х-22 призначені для ударів по кораблях, проте російська армія регулярно використовує їх для масованих ударів по українських містах, внаслідок чого одна з ракет влучила у дев'ятиповерховий житловий будинок Дніпра 14 січня. Вважається, що то була ракета типу Х-22. За офіційними даними, трагедія забрала життя щонайменше 46 осіб, включаючи шістьох дітей. Поранень зазнали близько 80 людей. У міноборони РФ тоді заявили, що російські війська «уразили систему військового управління України та пов'язані з нею об'єкти енергетики».

Наприкінці червня російська армія завдала удару по торговому центру в Кременчуці, внаслідок якого загинули щонайменше 20 осіб. Українське міністерство внутрішніх справ тоді повідомило, що удар було завдано ракетами Х-22. У свою чергу Міноборони РФ заявило, що російські військові «завдали удару високоточними ракетами по ангарах зі зброєю та боєприпасами, що надійшли від США та європейських країн».

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