Італійське містечко в Сицилії заплатить €5 тис. тим, хто туди переїде: які умови

Охочим потрібно придбати й за потреби відреставрувати один із 50 покинутих будинків у місті

Італійське містечко Петралія-Сопрана на Сицилії заплатить по €5 тис. людям, які переїдуть туди жити. Як пише The Mayor, населення мальовничого містечка Петралія-Сопрана суттєво скоротилося останні роки і наразі становить менше трьох тисяч осіб.

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Гранти пропонують людям або сімʼям, які готові придбати й за потреби відреставрувати один із 50 покинутих будинків у місті. Гроші, запропоновані владою, спрямовані на покриття 75% витрат на відновлення нерухомості.

Жодних вимог щодо громадянства нових мешканців немає, але вільне володіння італійською мовою може бути перевагою.

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Містечко розташоване неподалік від Палермо на вершині хребта з якого відкривається вид на долину з вулканом Етна. Петралія-Сопрана вважається одним із найкрасивіших містечок на Сицилії з вузькими вуличками та старовинними кам'яними будинками.

Цікаво, що Італія часто робить привабливі пропозиції любителям мандрів. Так, минулоріч там шукали щасливчика, який рік жив би на Сицилії безкоштовно.

До слова, у 2020 році влада італійського села Сан-Джованні вирішила врятувати його від вимирання і влаштувала акцію: вони дозволили туристам безкоштовно пожити сім ночей в порожніх будинках. До акції тоді приєдналися і інші регіони. Наприклад, в Кампанії, в селі Сан-Мауро-ла-Брука, можна було зняти номер з видом на море всього за два євро на добу.

Аа ось знелюднене італійське містечко Лауренцана, розташоване в районі Базіліката, у березні 2021 року оголосило розпродаж занедбаних будинків по одному євро. Однак, на відміну від інших населених пунктів країни, що беруть участь у схожій акції, Лауренцана надає особливо вигідні умови – майбутньому власнику не доведеться платити страховий депозит.