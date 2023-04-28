Головна Країна Політика
search button user button menu button

Переговори із Сі Цзіньпінем: Зеленський вказав на деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Переговори із Сі Цзіньпінем: Зеленський вказав на деталі
Зеленський заявив, що звертався до Сі Цзіньпіна з закликом сприяти в поверненні депортованих до РФ українських дітей
фото скріншот відео

Глава держави повідомив, що під час розмови з лідером Китаю про можливу зустріч не йшлося

Під час телефонної розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном ррезидент Володимир Зеленський обговорив залучення Пекіна до мирних ініціатив України та посприяти в поверненні депортованих до Росії українських дітей. Про це Зеленський розповів під час пресконференції з президентами Чехії та Словаччини у Києві.

«(Говорили з Сі Цзіньпіном – ред.) про повернення наших людей, полонених і повернення наших депортованих дітей. Їх близько 20 тисяч. Це ті моменти, коли ми маємо підключати всіх, кого можемо, різні країни світу, щоб вони чинили тиск на агресора й терориста – Російську Федерацію, яка вкрала стількох наших дітей», – зазначив глава держави.

При цьому, президент наголосив,  що наразі процес повернення в Україну з Росії неповнолітніх дуже складний.

«Скажу відверто, що в питанні повернення дітей Україні допомагає тільки Україна. Тут без жодних поганих меседжів. Просто це справді складно зробити. ООН пробує, багато хто хоче щось зробити, але поки що результати слабкі. Й тому з цим закликом я також звертався до лідера Китаю», – сказав Зеленський.

Також Зеленський повідомив, що під час розмови з лідером Китаю про можливу зустріч не йшлося.

«У нас відбулась важлива розмова. Що стосується майбутньої зустрічі, про це не говорили. Що стосується важливих речей, про які ми говорили, то в першу чергу вони стосувалися безпеки. Для нас дуже важливо залучити в наш формат, нашу формулу миру якомога більше країн світу, які б могли потім тиснути на Російську Федерацію, щоб відновити мир, відновити нашу територіальну цілісність», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 26 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном. 

Читайте також:

Теги: Китай Володимир Зеленський Україна президент Сі Цзіньпін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Патріарх Кіріл не хоче віддавати загарбану Києво-Печерську лавру
Що треба знати патріарху Кірілу та тим, хто за нього молиться. 10 фактів з історії Києво-Печерської лаври культурний фронт
28 березня, 20:30
Участь росіян та білорусів у міжнародних змагань: Мінспорту внесло ясність
Участь росіян та білорусів у міжнародних змагань: Мінспорту внесло ясність
28 березня, 21:41
Антициклон Liliosa суне на Україну: якою буде погода 30 березня
Антициклон Liliosa суне на Україну: якою буде погода 30 березня
30 березня, 05:30
Зеленський розповів, що думає про вбивство Татарського
Вибух у Санкт-Петербурзі: Зеленський прокоментував убивство пропагандиста Татарського
3 квiтня, 15:33
Авіація Сил оборони за добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження окупантів
Захисники відбили 40 ворожих атак, поблизу Мар'їнки знищено штурмовик РФ – Генштаб
7 квiтня, 18:41
Тайвань навряд чи перешкодить китайській військовій перевазі в повітрі
Витік даних США: Тайвань вразливий до нападу Китаю з повітря
16 квiтня, 03:43
Фігуранти санкційного списку лояльні Кремлю та підтримують агресію проти України
Зеленський увів санкції проти російських спортсменів та доньки Шойгу
15 квiтня, 16:19
У селах між Токмаком і Василівкою рашисти їздять з гучномовцями і закликають мешканців евакуюватися.
Окупанти заметушилися на Запоріжжі – Федоров
18 квiтня, 20:20
Велика Британія відправила в Україну тисячі боєприпасів для танків Challenger 2
Британія передала Україні боєприпаси зі збідненим ураном. Кремль відреагував
26 квiтня, 04:05

Політика

«Ми готуємось до контрнаступ»: Зеленський закликав надати ЗСУ далекобійну зброю
«Ми готуємось до контрнаступ»: Зеленський закликав надати ЗСУ далекобійну зброю
Підлеглі Шмигаля витратять 34 млн грн на закордонні вояжі прем’єра та високопосадовців
Підлеглі Шмигаля витратять 34 млн грн на закордонні вояжі прем’єра та високопосадовців
Переговори із Сі Цзіньпінем: Зеленський вказав на деталі
Переговори із Сі Цзіньпінем: Зеленський вказав на деталі
Зеленський зустрівся з президенткою Словаччини та главою Чехії (відео)
Зеленський зустрівся з президенткою Словаччини та главою Чехії (відео)
Міноборони РФ похвалилося «точним» ударом по Умані: Банкова відреагувала
Міноборони РФ похвалилося «точним» ударом по Умані: Банкова відреагувала
Зеленський дозволив призначати військових в ОВА Дніпропетровщини та Запоріжжя
Зеленський дозволив призначати військових в ОВА Дніпропетровщини та Запоріжжя

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
Ракетна атака на Київ: влада повідомила про наслідки
7741
Нічна ракетна атака: ворог ударив по багатоповерхівці в Умані
7440
Сьогоднішня ніч – це модель нашого життя на багато років уперед
6636
Голосування щодо геноциду українців: які держави проігнорували резолюцію ПАРЄ (список)
6040
Нічна атака на Україну: Росія випустила 23 ракети
4449
Масований ракетний удар по Україні: тривога тривала понад дві години

Новини

Масована ракетна атака та загибель українського журналіста на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 08:15
«Ми усі в крові, вікна вибило»: дівчина показала квартиру після атаки окупантів по Умані (відео)
Сьогодні, 07:46
Окупанти наступають на трьох напрямках і застосовують тактику терору – Генштаб
Сьогодні, 06:51
Нічна ракетна атака: ворог ударив по багатоповерхівці в Умані
Сьогодні, 05:47
По всій території України оголошували повітряну тривогу, в Києві та інших містах лунали вибухи
Сьогодні, 04:51
Львівське кафе звільнило баристу за дискримінаційні заяви в Twitter. Закладу погрожують підпалом
Сьогодні, 02:57

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту