Переговори із Сі Цзіньпінем: Зеленський вказав на деталі

Зеленський заявив, що звертався до Сі Цзіньпіна з закликом сприяти в поверненні депортованих до РФ українських дітей

Глава держави повідомив, що під час розмови з лідером Китаю про можливу зустріч не йшлося

Під час телефонної розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном ррезидент Володимир Зеленський обговорив залучення Пекіна до мирних ініціатив України та посприяти в поверненні депортованих до Росії українських дітей. Про це Зеленський розповів під час пресконференції з президентами Чехії та Словаччини у Києві.

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«(Говорили з Сі Цзіньпіном – ред.) про повернення наших людей, полонених і повернення наших депортованих дітей. Їх близько 20 тисяч. Це ті моменти, коли ми маємо підключати всіх, кого можемо, різні країни світу, щоб вони чинили тиск на агресора й терориста – Російську Федерацію, яка вкрала стількох наших дітей», – зазначив глава держави.

При цьому, президент наголосив, що наразі процес повернення в Україну з Росії неповнолітніх дуже складний.

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«Скажу відверто, що в питанні повернення дітей Україні допомагає тільки Україна. Тут без жодних поганих меседжів. Просто це справді складно зробити. ООН пробує, багато хто хоче щось зробити, але поки що результати слабкі. Й тому з цим закликом я також звертався до лідера Китаю», – сказав Зеленський.

Також Зеленський повідомив, що під час розмови з лідером Китаю про можливу зустріч не йшлося.

«У нас відбулась важлива розмова. Що стосується майбутньої зустрічі, про це не говорили. Що стосується важливих речей, про які ми говорили, то в першу чергу вони стосувалися безпеки. Для нас дуже важливо залучити в наш формат, нашу формулу миру якомога більше країн світу, які б могли потім тиснути на Російську Федерацію, щоб відновити мир, відновити нашу територіальну цілісність», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 26 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

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