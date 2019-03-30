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    У світі

    У Єгипті 30 осіб засудили за підготовку теракту

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    У Єгипті 30 осіб засудили за підготовку теракту

    Тридцять осіб були засуджені на терміни від 10 років до довічного ув'язнення

    У Єгипті оголосили вирок для 30 осіб за планування терористичної атаки на церкву в Александрії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

    «Тридцять осіб були засуджені на терміни від 10 років до довічного ув'язнення у суботу за планування нападу терористів-смертників на церкву у єгипетському місті Александрія та за іншими звинуваченнями», - повідомили у місцевому суді.

    За даними влади, підсудні були членами терористичного угруповання «Ісламська держава», пройшли вишкіл на території Єгипту та за кордоном.

    Двадцять обвинувачених, які з'явилися в суді, були одягнені у білі сорочки. Решта 10 досі перебувають у розшуку, їх засудили заочно.

    Напад на церкву не відбувся. Але християнська меншина зазнала низки нападів в Александрії та інших частинах Єгипту протягом останніх років.

    Джерело: Укрінформ

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