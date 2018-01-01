У Єгипті знову перевозять гігантську статую Рамзеса ІІ

Вік 11-метрової статуї з рожевого граніту вагою 83 тонни становить понад три тисячі років

Складна технічна операція з перенесення на 400 метрів гігантської статуї фараона Давнього Єгипту Рамзеса Другого віком понад три тисячі років почалася вранці в четвер в районі комплексу пірамід Гізи в передмісті Каїра. Статую перенесли на спеціальні причепи та надійно зафіксували. Історичний пам'ятник перевозять у вертикальному положенні, щоб



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Фото: РИА Новости Статуя Рамзеса ІІ

Вік 11-метрової статуї з рожевого граніту вагою 83 тонни становить понад три тисячі років

Складна технічна операція з перенесення на 400 метрів гігантської статуї фараона Давнього Єгипту Рамзеса Другого віком понад три тисячі років почалася вранці в четвер в районі комплексу пірамід Гізи в передмісті Каїра.

Статую перенесли на спеціальні причепи та надійно зафіксували. Історичний пам'ятник перевозять у вертикальному положенні, щоб мінімізувати навантаження на нього.

Компанія-виконавець заздалегідь зміцнила і вирівняла всю трасу, по якій провезуть статую. Перевезення було вирішено провести в урочистій атмосфері - під звуки гімну і військових маршів, на всьому шляху статую будуть супроводжувати кінні вершники в парадній формі. Для спостереження за операцією запрошені громадські діячі, журналісти, дипломати.

Це вже друге за останні 15 років перенесення 11-метрової давньоєгипетської статуї. У 2006 році Рамзеса Другого перевезли в район комплексу Гізи з площі біля центрального залізничного вокзалу Каїра, де «фараон» простояв більше 50 років. Тоді рішення про перенесення було прийнято з метою зберегти цей безцінний артефакт — шум, пил і вібрація від руху поїздів завдавали пам'ятнику непоправної шкоди.

На цей раз статую перевозять всього на 400 метрів, щоб встановити її біля вестибюля нового Великого єгипетського музею. Очікується, що гігантський Рамзес Другий велично зустрічатиме відвідувачів музею біля входу. Відкриття першої черги до Великого єгипетського музею заплановано на 2018 рік.

Джерело: РИА Новости