У ЄС порахували випадки російської дезінформації



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Найбільше випадків дезінформації, понад 2 тисячі, стосувалися України

Доповідь підготувала група боротьби з російською пропагандою

Понад 5 тисяч випадків російської дезінформації було зареєстровано з 2015 року спеціальною європейською групою для боротьби з фальшивими прокремлівськими повідомленнями. Цими днями минуло чотири роки з моменту створення групи в складі дипломатичного корпусу ЄС. У групі боротьби з пропагандою та дезінформацією Росії, працює кілька людей, але є плани її збільшення.

Найбільше випадків дезінформації, понад 2 тисячі, стосувалися України. Експерти ЄС, після ретельного аналізу фальшивих повідомлень, визначили, наприклад, що дезінформаційна кампанія щодо Азовського моря розпочалася майже за рік до листопадової атаки російських підрозділів на українські кораблі.

Спершу, прокремлівська дезінформація повідомила, що Україна поглибила дно Азовського моря для флоту НАТО, пізніше, що влада в Києві інфікувала море вірусом холери. З’явилася теж інформація про те, що Сполучені Штати працюють над планами розпалювання зіткнень між Росією та Україною біля Азовського моря з 1990-х років.

У доповіді про випадки російської дезінформації майже 1200 стосувалися США. Третє місце займає Європейський Союз - 700 випадків, з них понад 120 - на тему Польщі. Йдеться про звинувачення в агресивній поведінці щодо Сходу, про територіальні вимоги щодо України та мрії відновити імперію. Понад 400 випадків російської дезінформації було присвячено НАТО і Сирії, не багато менше міграції та близько 40 «брекзиту».

Спеціальна група ЄС для боротьби з російською пропагандою публікує щотижневий огляд на веб-порталі EUvsDisinfo. Експерти також публікують у Facebook і Twitter.

Джерело: Польське радіо