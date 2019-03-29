У Європі аеропорти починають тестувати технологію розпізнавання осіб



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Забудьте про документи: менше секунди для фіксації і розпізнавання обличчя пасажира

У двох Британських аеропортах: у м. Бристоль (Англія) і Дублін (Ірландія) починають тестувати технологію розпізнавання осіб, повідомив theengineer.co.uk

Технологія SelfPass, розроблена компанією Collins Aerospace, дозволяє ідентифікувати особу пасажира на першому ж пропускному пункті, будь то стійка реєстрації, здача багажу або передпольотний огляд. Починаючи з цього моменту, особа пасажира замінює йому і паспорт, і квиток, позбавляючи від необхідності показувати свої документи в магазинах дьюті-фрі, залах очікування, пунктах митного контролю та у трапа літака.

Поки що невідомо, як довго ці біометричні дані будуть зберігатися і чи можна видалити свій профіль.

Крістофер Форрест, віце-президент Collins Aerospace, повідомив: «Бристольський і Дублінський аеропорти змінюють свій підхід до перевезення пасажирів, роблячи всю процедуру швидше і ефективніше. Щоб зафіксувати і розпізнати обличчя пасажира, йде менше секунди, після чого йому вже не потрібно постійно діставати і пред'являти свої документи в аеропорту. Ми вважаємо це ще одним кроком в напрямку створення єдиної авіаційної екосистеми ».

В Бристольському аеропорту вже почали використовувати SelfPass при реєстрації, здачі багажу, догляді та посадці на літак. Тепер цю технологію введуть для допуску в зали очікування і почнуть її використовувати на сайті і в мобільних додатках. Після того, як в квітні SelfPass запрацює ще і в Дублінському аеропорту, ця система стане першою, що дозволяє використовувати одну реєстрацію на кілька країн. Більш того, скоро така система стане доступною і для трансатлантичних пасажирів.

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