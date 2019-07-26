У Євросоюзі засудили рішення США щодо повернення смертної кари



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Європейський Союз рішуче відкидає смертну кару

Смертна кара порушує невід’ємне право на життя, зазначили у ЄС

Європейський Союз виступив із засудженням рішення департаменту юстиції США щодо поновлення застосування смертної кари на федеральному рівні.

Про це повідомляється в заяві речника ЄС, яку оприлюднено на сайті Служби зовнішніх дій Євросоюзу.

«Після 16 років фактичного мораторію департамент юстиції США вчора оголосив, що Федеральний уряд поновить застосування вищої міри покарання. Таке рішення суперечить зростальним тенденціям щодо скасування смертної кари як у США, так і в усьому світі. Смертна кара порушує невід’ємне право на життя, що відображено в Універсальній декларації з прав людини, та є жорстким, антигуманним та принизливим покаранням», - йдеться в заяві.

Речник нагадує, що Європейський Союз рішуче відкидає смертну кару та продовжить працювати над її скасуванням в усьому світі.

Відзначимо, в Сполучених Штатах на федеральному рівні смертна кара не здійснювалася з 2003 року. При цьому було дозволено владі штатів самостійно визначати, скасовувати смертну кару чи ні. Всього в США 29 штатів досі дозволена смертна кара. Серед них, зокрема, Каліфорнія, Техас, Арізона, Флорида і Орегон. Нью-Йорк, Аляска, Вашингтон, Іллінойс і більшість штатів країни відмовилися від такої практики.