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    У світі

    У Каїрі прогримів вибух, троє людей загинули

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    Після затримання у підозрюваного вибухнув вибуховий пристрій - У Каїрі прогримів вибух, троє людей загинули
    Після затримання у підозрюваного вибухнув вибуховий пристрій
    Фото: Reuters

    В результаті вибуху загинули двоє поліцейських та терорист-смертник

    У центрі столиці Єгипту Каїрі у понеділок стався вибух, в результаті якого загинули двоє поліцейських і терорист-смертник. Також троє людей отримали поранення.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Міністерство внутрішніх справ Єгипту повідомило, що в понеділок у Каїрі в результаті вибуху загинули двоє поліцейських, які переслідували людину, яка, ймовірно, заклала вибуховий пристрій минулого тижня біля мечеті», - йдеться в повідомленні.

    Після затримання підозрюваного в історичному центрі міста Аль-Гамалія біля мечеті Аль-Азхар вибухнув один із наявних у нього вибухових пристроїв, у результаті якого загинув терорист, був убитий співробітник поліції з національної безпеки і співробітник слідчих органів Каїра.

    За інформацією ЗМІ, сили безпеки проводять пошук інших вибухових пристроїв. 

    Нагадаємо, 18 лютого  в сирійському місті Ідліб вибухнули два заміновані автомобілі. Загинули щонайменше 13 людей і близько 50 отримали поранення.

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