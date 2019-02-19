У Каїрі прогримів вибух, троє людей загинули



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Після затримання у підозрюваного вибухнув вибуховий пристрій Фото: Reuters

В результаті вибуху загинули двоє поліцейських та терорист-смертник

У центрі столиці Єгипту Каїрі у понеділок стався вибух, в результаті якого загинули двоє поліцейських і терорист-смертник. Також троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

«Міністерство внутрішніх справ Єгипту повідомило, що в понеділок у Каїрі в результаті вибуху загинули двоє поліцейських, які переслідували людину, яка, ймовірно, заклала вибуховий пристрій минулого тижня біля мечеті», - йдеться в повідомленні.

Після затримання підозрюваного в історичному центрі міста Аль-Гамалія біля мечеті Аль-Азхар вибухнув один із наявних у нього вибухових пристроїв, у результаті якого загинув терорист, був убитий співробітник поліції з національної безпеки і співробітник слідчих органів Каїра.

За інформацією ЗМІ, сили безпеки проводять пошук інших вибухових пристроїв.

Нагадаємо, 18 лютого в сирійському місті Ідліб вибухнули два заміновані автомобілі. Загинули щонайменше 13 людей і близько 50 отримали поранення.