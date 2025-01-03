У Каліфорнії літак впав на промислову будівлю: є загиблі та десятки поранених (відео)

Внаслідок авіатрощі в Каліфорнії поранення отримали 18 людей

На півдні Каліфорнії легкомоторний літак впав на будівлю з медикаментами поблизу аеропорту у місті Фуллертон. Про це повідомляє ABC News.

Попередньо відомо, що внаслідок трощі загинули двоє людей – пілот та пасажир. Ще 18 зазнали поранень, 10 з них відвезли до лікарні, іншим надали медичну допомогу на місці. Стан деяких постраждалих оцінюють як важкий.

У приміщенні почалася сильна пожежа.

Легкомоторний літак протаранив будівлю складу з медикаментами в місті Фуллертон, штат Каліфорнія. Пілот і пасажир загинули, постраждало 18 працівників сховища pic.twitter.com/ecVYxjUuUC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 3, 2025

Федеральна авіаційна адміністрація вивчає обставини катастрофи.

Попередньо це був одномоторний літак Van's RV-10.

Нагадаємо, нещодавно у Канаді літак, що виконував рейс AC2259 Air Canada (AC), здійснив аварійну посадку в аеропорту Галіфакса через несправність шасі.

А пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Крім того, під час приземлення в міжнародному аеропорту округу Муан, що розташований в провінції Південна Чолла (Південна Корея), ще один літак виїхав за межі злітно-посадкової смуги і врізався в огорожу