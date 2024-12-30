Український пілот став Національним героєм Азербайджану посмертно

Випускник Української державної льотної академії в Кропивницькому Олександр Кальянінов віддав своє життя, рятуючи пасажирів літака, який зазнав пошкоджень над Грозним та впав поблизу Актау в Казахстані

Ім’я Олександра Кальянінова увічнять у Льотній академії Кропивницького

Український пілот Олександр Кальянінов став Національним героєм Азербайджану посмертно за порятунок пасажирів авіарейсу AZAL, що розбився у Казахстані. Льотчик врятував 29 із 67 осіб на борту. Про це повідомив посол України в Азербайджанській Республіці Юрій Гусєв.

Учора, 29 грудня, президент Азербайджану Ільхам Алієв присвоїв звання Національного героя Азербайджану членам екіпажу рейсу AZAL – Azerbaijan Airlines, який зазнав катастрофи 25 грудня на території Казахстану.

Серед героїв був і пілот Олександр Кальянінов, випускник Української державної льотної академії в Кропивницькому. Чоловік віддав своє життя, рятуючи пасажирів літака, який зазнав пошкоджень над Грозним та впав поблизу Актау в Казахстані. Завдяки його героїчним діям вдалося врятувати 29 із 67 осіб, які перебували на борту.

Крім того, як розповів посол Гусєв, керівництво Української державної льотної академії вирішило назвати одну з аудиторій закладу на честь Кальянінова. Азербайджанська діаспора в Україні допоможе з облаштуванням цієї аудиторії, яка стане символом героїзму й міжнародної солідарності.

Також об’єднана діаспора азербайджанців разом із Льотною академією та Посольством України розглядає можливість започаткування стипендії імені Олександра Кальянінова. Вона буде доступна для майбутніх пілотів із Азербайджану, які навчатимуться в академії в Кропивницькому.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться в повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти.

‼️Мережею шириться відео з дивними слідами на хвості літака, що впав у Казахстані. Отвори схожі на ті, що залишаються після обстрілу



Але як відомо, Росавіація назвала винними у катастрофі птахів... https://t.co/SgP5FlrZL1 pic.twitter.com/Znq68XNLax — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 25, 2024

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів.

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».