Президент Азербайджану перервав візит до Росії після авіакатастрофи в Казахстані

За дорученням президента Азербайджану було створено державну комісію з розслідування причин катастрофи літака

Президент Азербайджану Ільхам Алієв перервав візит до Російської Федерації для участі в неформальному Саміті глав держав СНД після авіакатастрофи літака Azerbaijan Airlines поблизу казахстанського міста Актау. Про це повідомляє Media.az із посиланням на пресслужбу президента.

На шляху до Санкт-Петербурга Алієва поінформували про авіакатастрофу. Глава держави негайно дав вказівку повертатися.

Президент також дав необхідні доручення відповідним державним органам для розслідування причин катастрофи та вжиття невідкладних заходів.

За дорученням президента Азербайджану було створено державну комісію з розслідування причин катастрофи літака. Аналогічну державну комісію також сформували й у Казахстані за дорученням президента Касима-Жомарта Токаєва.

Зазначимо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Згодом Федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіація) назвала попередню причину авіакатастрофи в Казахстані. Пасажирський літак Embraer розбився нібито внаслідок зіткнення з птахами.

фото з відкритих джерел

фото з відкритих джерел

За попередніми даними відомо, що 25 осіб вижило, їх доставили до лікарні. Наразі невідома кількість загиблих.

Станом на 11:00 аеропорт Актау працює у звичайному режимі.

До слова, на Гаваях вантажний літак врізався в будівлю аеропорту. Обидва пілоти, що перебували на борту повітряного судна, загинули.