Поліція Південної Кореї отримала дозвіл арештувати президента

Сьогодні закінчується термін дії ордера на арешт президента Юн Сук Йоля, якому оголошено імпічмент

Управління антикорупційних розслідувань щодо високопосадовців (CIO) вирішило делегувати поліції застосування ордера на арешт президента Республіки Корея Юн Сок Йоля у справі про заколот. Про це повідомили в управлінні, пише ABC News.

«Цієї ночі антикорупційне управління передало Національному управлінню розслідувань застосування ордера на арешт підозрюваного (на прізвище – «Главком») Юн», – розповіли в управлінні. Раніше 31 грудня південнокорейський суд видав ордер на арешт президента за заявою антикорупційного управління. 6 січня спливає термін дії ордера. Також передбачалося, що управління може подати заяву на новий ордер чи спробувати продовжити поточний.

Національне управління розслідувань – частина Національного агентства поліції Республіки Корея. У грудні антикорупційне управління, поліція та Міністерство оборони вирішили об'єднати зусилля у розслідуванні обставин військового стану, внаслідок чого з'явилася об'єднана слідча група.

Пояснимо, що раніше 3 січня слідчі з управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), які прибули до резиденції президента Південної Кореї Юн Сок Йоля для його арешту, зіткнулися з опором служби безпеки глави держави та зрештою відмовились від своїх намірів. Як повідомило агентство News1, управління вирішило призупинити виконання ордера на арешт президента країни Юн Сок Йоля після зіткнень із військовими у його резиденції.

Нагадаємо, раніше у грудні парламент усунув Юн Сок Йоля від влади після його спроби ввести в країні військовий стан для боротьби з політичними опонентами.