Канада прокоментувала пропозицію Трампа ввійти до складу США

Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що Канаді слід стати 51-м штатом США

Парламент Канади заявив, що нешанобливі жарти обраного президента США Дональда Трампа про Канаду як «51-й штат» не виглядають смішними. Про це повідомляє The Hill.

Останній такий епізод стався після зустрічі Трампа із прем’єром Канади Джастіном Трюдо, про яку майбутній президент США розповів у своїй соцмережі, «понизивши» статус свого співрозмовника до «губернатора великого штату Канада».

Минулого місяця Трамп теж говорив про Канаду як 51-й штат, а нещодавно згенерував за допомогою ШІ фото, де він стоїть на горі поруч із канадським прапором.

Лідерка канадських «Зелених» Елізабет Мей сказала, що особисто не стежить за соцмережею Трампа, але такі жарти «не смішні».

«Це не смішно, і продовження цього у соцмережах все більше турбує мене», – зазначила вона.

Як заявила Мей, усім політикам у Канаді слід бути обережними з Трампом, гуртуватися і не давати приводу «експлуатувати нас і стверджувати про Канаду якісь речі, які не є правдою».

Нагадаємо, обраний президент Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що, ймовірно, Канаді слід стати 51-м штатом США. Під час візиту Трюдо до резиденції Трампа у Мар-а-Лаго наприкінці листопада президент США заявив канадському прем'єру, що його країна не справляється з охороною кордону Штатів, пропускаючи через нього велику кількість наркотиків і людей, зокрема нелегальних іммігрантів із понад 70 країн.

Під час розмови Трамп заявив, що якщо Канада не зможе розв'язати проблеми з мігрантами та торговим дефіцитом із США, то в перший же день після інавгурації він запровадить 25% мита на всі канадські товари.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю NBC News заявив, що Мексика і Канада могли б увійти до складу Сполучених Штатів замість того, щоб отримувати субсидії.

До слова, стосунки Трюдо і Трампа не завжди були гладкими. Зокрема, у 2019 році канадський прем'єр потрапив на вірусне відео, на якому він обговорював Трампа з іншими світовими лідерами, такими як Борис Джонсон, Еммануель Макрон і Марк Рютте. Тоді Трамп назвав Трюдо «двоособовим».