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Канада розпрощалася з TikTok: яка причина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Канада розпрощалася з TikTok: яка причина
Влада Канади радить своїм громадянам дотримуватися правил кібербезпеки та враховувати ризики під час використання TikTok
фото: AP

Влада країни переконана, що китайська соцмережа загрожує нацбезпеці

Уряд Канади наказав представництву китайської соціальної мережі TikTok згорнути роботу на території країни. Про це повідомив міністр промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань, якого цитує «Укрінформ».

«Після багатоетапного детального аналізу канадськими розвідувальними та безпековими органами уряд Канади наказав компанії TikTok згорнути свою роботу у Канаді», – заявив міністр.

Він пояснив, що таке рішення обумовлене загрозами національній безпеці. Водночас уряд не блокує доступ канадців до застосунку ТікТок та не позбавляє їх можливості створювати контент.

Утім, Шампань наголосив, що канадцям важливо застосовувати належні практики кібербезпеки й враховувати потенційні ризики використання соцмедіа й застосунків, зокрема те, як їхня інформація, ймовірно, буде захищена, використана та поширена іноземними суб’єктами, а також знати закони якої країни застосовуються. «Хоча Канада вітає прямі іноземні інвестиції, уряд рішуче діятиме, коли такі інвестиції загрожуватимуть нашій національній безпеці», – резюмував урядовець.

Нагадаємо, Єврокомісія розпочала розслідування щодо можливого негативного впливу алгоритмів рекомендацій TikTok, YouTube та Snapchat на психічне здоров'я користувачів. Є підозра, що ці платформи можуть сприяти поширенню фейкових новин та контенту, який пропагує самоушкодження.

До слова, заступниця керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Аліна Алєксєєва висловила стурбованість щодо загроз, які поширює соціальна платформа TikTok. За її словами, ця соцмережа може нести більшу небезпеку, ніж популярний месенджер Telegram. 

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Теги: Канада нацбезпека TikTok соцмережі

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