Трюдо відповів, чи стане Канада частиною США

Трюдо відповів на слова обраного президента США Дональда Трампа про сприятливий час для Канади, аби приєднатися до США

Трюдо нагадав Трампу, що Канада і США є найбільшими торговельними партнерами і партнерами з безпеки один одного

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у відповідь на слова обраного президента США Дональда Трампа заявив, що Канада не стане частиною США.

«Робітники і місцеві жителі обох наших країн виграють від того, що ми є найбільшими торговельними партнерами і партнерами з безпеки один одного», – написав Трюдо в соцмережі Х.

скриншот допису Трюдо

Глава МЗС Канади Мелані Жолі також прокоментувала слова обраного президента США Дональда Трампа про Канаду.

«Коментарі обраного президента Трампа демонструють повну відсутність розуміння того, що робить Канаду сильною країною. Наша економіка сильна. Наш народ сильний. Ми ніколи не відступимо перед обличчям загроз», – заявила міністерка.

Глава МЗС Канади заявила, що Трамп не розуміє того, що робить Канаду сильною країною скриншот допису Мелані Жолі у мережі Х

Нагадаємо, на пресконференції в понеділок Трюдо заявив, що планує залишити пост лідера Канади, як тільки буде обраний наступник.

Напередодні президентських виборів у США популярність Трюдо серед виборців вже падала, частково через економічні проблеми, такі як інфляція та дефіцит житла. Після обрання Трампа його погроза запровадити 25% тарифи на канадські товари посилила побоювання щодо економічної стабільності в Канаді.

У грудні минулого року Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США, якщо та не може розв'язати питання з мігрантами та торгівлею. У матеріалі «Главкома» читайте докладніше про те, що стало причиною нового напруження між країнами.

Як повідомлялося раніше, новообраний президент Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що, ймовірно, Канаді слід стати 51-м штатом США. Як інформує Fox News, посилаючись на власні джерела, такою була відповідь Трампа на заяву Трюдо про те, мито через невирішення питань торгівлі між США та Канадою та іміграція вб’ють економіку його країну.

Також обраний президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social пообіцяв, що з 20 січня після вступу на посаду підпише указ про введення 25% тарифів на всі товари з Мексики та Канади. Він пояснив, що ухвалив таке рішення через проблему нелегальної імміграції та притоку наркотрафіку до країни.

Учора, 6 січня, Дональд Трамп відреагував на рішення канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо піти у відставку в понеділок, 6 січня, припустивши, що зараз для Канади сприятливий час приєднатися до Сполучених Штатів.