  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Австралійці тішаться потужному снігопаду

    • Розсилка
    &nbsp;Австралійці знімають снігопад на фото та відео - Австралійці тішаться потужному снігопаду
     Австралійці знімають снігопад на фото та відео

    Різниця між сезонами в Австралії та Україні становить близько півроку

    Південний схід Австралії накрив потужний снігопад, що став найбільшим за два останні десятиліття.

    Про це повідомляє ТСН.

    Зазначається, що для Австралії така погода - не дивина, адже різниця між сезонами для Австралії і України становить близько півроку.

    Читайте також

    Попри загрозу життю, австралійці тішаться снігопаду та знімають його на фото та відео.

    Нагадаємо, користувачі соцмереж показали відео, як шоковані кенгуру стрибають засніженими полями.

    Читайте також
    прогноз погоди Австралія Twitter снігопад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ