Австралійці тішаться потужному снігопаду

Різниця між сезонами в Австралії та Україні становить близько півроку

Південний схід Австралії накрив потужний снігопад, що став найбільшим за два останні десятиліття.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що для Австралії така погода - не дивина, адже різниця між сезонами для Австралії і України становить близько півроку.

Попри загрозу життю, австралійці тішаться снігопаду та знімають його на фото та відео.

Amazing footage of heavy snow earlier today at Zig Zag, Clarence NSW, just east of Lithgow!!



Image: Alex Stanton pic.twitter.com/KtWIEQmyZv