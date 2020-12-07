У Канаді зафіксували випадок окопної лихоманки

Окопна лихоманка – гостре інфекційне захворювання, що протікає у формі або безперервної лихоманки, або її нападів з температурою до 40º

Ця хвороба була поширена у роки Першої світової війни

У Канаді в одного з колишніх бездомних виявили рідкісне захворювання – окопну лихоманку. Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, 48-річного чоловіка доставили у лікарню, де йому поставили діагноз, а також виявили, що хвороба дала ускладнення на серце. Йому довелося замінити серцевий клапан.

Лікарі розповіли, що за цей рік це вже четвертий випадок захворювання окопною лихоманкою. У одного з хворих вона спровокувала крововилив у мозок, внаслідок чого настав параліч.

Довідка. Окопна (п'ятиденна) лихоманка – гостре інфекційне захворювання, що протікає у формі або безперервної лихоманки, або її нападів з температурою до 40º і висипом. Переносником є платтяна воша – зараження відбувається при укусі комахи.

Під час світових воєн була широко поширена в окопах серед солдатів через антисанітарію, що панувала там. За часів першої світової війни цим захворюванням перехворіло близько 1 млн осіб. Як правило, окопна лихоманка сама собою не викликає летального результату, але загрожує серйозними ускладненнями.

Нагадаємо, що вчені назвали вісім несподіваних симптомів коронавірусу.

До слова, бельгійські вчені створили вакцину від Covid-19 на основі щеплення від жовтої лихоманки.