  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Канаді зійшов з рейок товарний потяг, троє людей загинули

    • Розсилка
    З рейок зійшли від 30 до 40 вагонів - У Канаді зійшов з рейок товарний потяг, троє людей загинули
    З рейок зійшли від 30 до 40 вагонів
    Фото: CBC

    Жертвами аварії стали провідник, провідник-стажер і інженер складу

    В провінції Британська Колумбія у Канаді в результаті сходу з рейок товарного потягу загинуло три людини.

    Про це повідомило Міністерство навколишнього середовища Канади.

    За інформацією CBC, з рейок зійшли від 30 до 40 вагонів.

    Жертвами аварії стали провідник, провідник-стажер і інженер складу. Наразі причини інциденту встановлюються.

    Раніше в Індії зійшов із рейок пасажирський потяг: загинули семеро людей

    Читайте також
    Канада смерть потяг аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ