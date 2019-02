У Канаді зійшов з рейок товарний потяг, троє людей загинули

Жертвами аварії стали провідник, провідник-стажер і інженер складу

В провінції Британська Колумбія у Канаді в результаті сходу з рейок товарного потягу загинуло три людини.

Про це повідомило Міністерство навколишнього середовища Канади.

За інформацією CBC, з рейок зійшли від 30 до 40 вагонів.

Жертвами аварії стали провідник, провідник-стажер і інженер складу. Наразі причини інциденту встановлюються.

This is the best shot we can get so far of the train derailment near #Field.



View from the highway from my iPhone. pic.twitter.com/0mLWCl2Aeb