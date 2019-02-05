У Канаді зійшов з рейок товарний потяг, троє людей загинули
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З рейок зійшли від 30 до 40 вагонів
Фото: CBC
Жертвами аварії стали провідник, провідник-стажер і інженер складу
В провінції Британська Колумбія у Канаді в результаті сходу з рейок товарного потягу загинуло три людини.
Про це повідомило Міністерство навколишнього середовища Канади.
За інформацією CBC, з рейок зійшли від 30 до 40 вагонів.
Жертвами аварії стали провідник, провідник-стажер і інженер складу. Наразі причини інциденту встановлюються.
This is the best shot we can get so far of the train derailment near #Field.— Geneviève Normand (@GeNormand) 4 февраля 2019 г.
View from the highway from my iPhone. pic.twitter.com/0mLWCl2Aeb
Раніше в Індії зійшов із рейок пасажирський потяг: загинули семеро людей