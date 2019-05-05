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    У світі

    У канадському Ванкувері зіткнулися два круїзні лайнери

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    Під час аварії ніхто із пасажирів не постраждав - У канадському Ванкувері зіткнулися два круїзні лайнери
    Під час аварії ніхто із пасажирів не постраждав
    Фото: CBC News

    Інцидент трапився, коли один із лайнерів намагався пришвартуватися

    У порту канадського міста Ванкувер зіткнулися два великі круїзні лайнери. Про це повідомляє CBC News.

    Зазначається, що інцидент трапився рано вранці, коли один із лайнерів намагався пришвартуватися.

    Під час аварії ніхто із пасажирів не постраждав, однак обидва судна зазнали пошкоджень. В адміністрації порту уточнили, що жодних шкідливих речовин у навколишнє середовище не потрапило.

    У компанії Holland American, якій належить обидва судна, заявили, що пошкодження були завдані вище ватерлінії, тому жодним чином не впливають на технічну справність суден. На кількох пошкоджених балконах кают вже розпочато ремонтні роботи.

    Зазначається, що інцидент не повинен вплинути на розклад руху суден.

    Нагадаємо, на початку травня у порту острова Сент-Люсія в Карибському морі американський круїзний лайнер закрили на карантин через випадок кору на борту корабля.

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