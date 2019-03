В Ісламабаді відбувся військовий парад (відео)

Святкування відбулося після атаки смертників в минулому місяці в районі Кашмір

У суботу в столиці Пакистану Ісламабаді відбувся щорічний військовий парад з нагоди національного свята Дня Республіки.

Святкування відбулося після атаки смертників в минулому місяці в спірному районі Кашмір, який контролює Індія. В результаті цієї атаки ісламістських бойовиків було вбито 40 індійських військовослужбовців сил безпеки, що призвело до зростання напруженості між двома країнами.

Президент Пакистану Аріф Алві заявив, що «безвідповідальне» ставлення Індії привело до зростання загрози миру в цьому регіоні.

