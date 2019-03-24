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    У світі

    В Ісламабаді відбувся військовий парад (відео)

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    В Ісламабаді відбувся військовий парад (відео)

    Святкування відбулося після атаки смертників в минулому місяці в районі Кашмір

    У суботу в столиці Пакистану Ісламабаді відбувся щорічний військовий парад з нагоди національного свята Дня Республіки.

    Святкування відбулося після атаки смертників в минулому місяці в спірному районі Кашмір, який контролює Індія. В результаті цієї атаки ісламістських бойовиків було вбито 40 індійських військовослужбовців сил безпеки, що призвело до зростання напруженості між двома країнами.

    Президент Пакистану Аріф Алві заявив, що «безвідповідальне» ставлення Індії привело до зростання загрози миру в цьому регіоні.

    Нагадаємо, Індія звинуватила Пакистан в обстрілі.

    Як повідомляється, вранці  у неділю, 10 березня, уздовж лінії розмежування в окрузі Пунч в індійському штаті Джамму і Кашмір було зафіксовано 4 обстріли з боку пакистанської території.

    Джерело: NHK

    Індія парад Кашмір
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