У Каталонії достроково стартували парламентські вибори
- 21 Грудня, 12:12
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Це вже треті регіональні вибори в Каталонії за останні п'ять років
21 грудня у Каталонії розпочалися дострокові вибори до регіонального парламенту, оголошені після відсторонення уряду Карлеса Пучдемона. Про це повідомляє La Vanguardia.
Виборчі дільниці у 947 муніципалітетах Каталонії працюватимуть з 9:00 до 20:00.
На виборах зможуть проголосувати 5,5 мільйона громадян. Очікується, що явка буде рекордно високою і складе понад 80%.
У день виборів міністерство внутрішніх справ Іспанії посилило заходи безпеки — на вулицях міст перебуватимуть 12 000 співробітників поліції та ще 3000 працівників Цивільної гвардії.
Також за необхідності МВС готове залучити ще 2000 співробітників.
Це вже треті регіональні вибори в Каталонії за останні п'ять років.
Раніше повідомлялося, що прихильники збереження Каталонії в складі Іспанії і прибічники незалежності регіону мають практично однакову підтримку серед виборців.
Джерело: Громадське