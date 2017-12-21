У Каталонії достроково стартували парламентські вибори

Це вже треті регіональні вибори в Каталонії за останні п'ять років

21 грудня у Каталонії розпочалися дострокові вибори до регіонального парламенту, оголошені після відсторонення уряду Карлеса Пучдемона. Про це повідомляє La Vanguardia. Виборчі дільниці у 947 муніципалітетах Каталонії працюватимуть з 9:00 до 20:00. [READ_MORE] На виборах зможуть проголосувати 5,5 мільйона громадян. Очікується, що



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Це вже треті регіональні вибори в Каталонії за останні п'ять років

21 грудня у Каталонії розпочалися дострокові вибори до регіонального парламенту, оголошені після відсторонення уряду Карлеса Пучдемона. Про це повідомляє La Vanguardia.

Виборчі дільниці у 947 муніципалітетах Каталонії працюватимуть з 9:00 до 20:00.

На виборах зможуть проголосувати 5,5 мільйона громадян. Очікується, що явка буде рекордно високою і складе понад 80%.

У день виборів міністерство внутрішніх справ Іспанії посилило заходи безпеки — на вулицях міст перебуватимуть 12 000 співробітників поліції та ще 3000 працівників Цивільної гвардії.

Також за необхідності МВС готове залучити ще 2000 співробітників.

Це вже треті регіональні вибори в Каталонії за останні п'ять років.

Раніше повідомлялося, що прихильники збереження Каталонії в складі Іспанії і прибічники незалежності регіону мають практично однакову підтримку серед виборців.

Джерело: Громадське