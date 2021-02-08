У Казахстані літак приземлився на засніжену трасу

На борту в момент інциденту знаходилися п'ять осіб: три члени екіпажу і два медика

Жоден з пасажирів на борту літака не постраждав

Одномоторний літак Ан-2, який виконував санітарний рейс, здійснив вимушену посадку на автомобільну трасу в районі міста Усть-Каменогорськ в Казахстані.

За даними Міністерства індустрії і інфраструктурного розвитку країни, відразу після зльоту у літака раптово почала знижуватися потужність двигуна, і пілот прийняв рішення приземлятися, незважаючи на неможливість повернутися в аеропорт. На борту в цей момент знаходилися п'ять осіб: три члени екіпажу і два медика.

Посадка пройшла успішно, жоден з пасажирів на борту не постраждав. Представники міністерства вже виїхали на місце посадки, їм належить з'ясувати причини раптової відмови двигуна.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт «Львів» повідомив про скасування ряду рейсів через ускладнення погодних умов і рясний снігопад.