У Казахстані поліція розігнала акцію опозиції

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Правоохоронці затримали півсотні протестувальників

У центрі Алмати пройшла акція антиурядового протесту, організована опозиційним політиком Мухтаром Аблязовим, близько п'ятдесяти демонстрантів було затримано поліцією. Про це повідомляє Reuters.

«У четвер казахська поліція затримала десятки осіб, які вийшли на демонстрацію у найбільшому місті Центральної Азії після того, як опонент президента Нурсултана Назарбаєва закликав своїх послідовників протестувати», - йдеться в повідомленні.

Більше сотні осіб брали участь в акції протесту в центрі міста Алмати. У руках деяких демонстрантів можна було бачити плакати з написами «Свободу політичним в'язням» і «Припиніть тортури».

Поліція швидко розігнала натовп, затримавши не менш як 50 осіб.

Варто зазначити, що акції протестів у Казахстані є рідкісним явищем, всі масові зібрання мають бути заздалегідь схвалені урядом країни.

Сьогоднішній мітинг був організований Мухтаром Аблязовим, який був банкіром і жорстким критиком Назарбаєва. Заочно засуджений за шахрайство, Аблязов живе у Франції і використовує соціальні мережі для пошуку прибічників у Казахстані. У березні казахський суд ухвалив рішення, що політичний рух «Демократичний вибір Казахстану» є екстремістським, з чого витікає, що його прибічники можуть зустрітися з кримінальним переслідуванням.