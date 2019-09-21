У Кенії сфотографували унікальну зебру – в «цяточку»
Лоша зебри рідкісної масті – гніда «в цяточку»
Імовірно, лоша має генетичну мутацію
Фотограф Френк Лю сфотографував у Кенії лоша зебри рідкісної масті – гнідої «в цяточку».
Про це повідомляє National Geographic.
«На перший погляд, тваринка, які було, імовірно, близько тижня, виглядала зовсім як інший вид», – згадує Лю.
Ентоні Тіра, гід з парку Масаї Миру, який першим помітив лоша, назвав його Тіра.
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Last night a Maasai guide discovered an one of a kind genetically mutated baby zebra in Maasai Mara and named it after his surname - Tira. This morning we were one of the first ones to visit Tira! Few years ago there was a similar case, however that zebra still maintained the stripes and brush-like tail. Tira, however, has patterns that appear as polka dots! I hope the experts will look into this case and share some interesting discoveries soon! @natgeo @natgeowild @natgeoyourshot
За словами Лю, смужки зебри так само унікальні, як відбитки пальців, але дивне забарвлення Тіри може бути першим зареєстрованим прикладом подібного роду в парку в Масаї Мара. Подібні лошата були помічені в дельті Окаванго в Ботсвані.
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Імовірно, сфотографоване Лю лоша має генетичну мутацію – псевдомеланізм.
Спеціалізовані клітини, меланоцити, продукують меланін – пігмент, який визначає колір волосся і шкіри у ссавців. У зебр меланоцити рівномірно розподілені по всій шкірі. У разі Тіри все меланоцити присутні, але сам меланін з деяких причин не проявляється правильно.
Бренда Ларісон, біолог, що вивчає еволюцію смуг зебри в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, зазначає, що більшість зебр із таким незвичайним забарвленням, очевидно, довго не живуть.
Одна з п’яти теорій походження забарвлення шкіри зебр (поряд з камуфляжем і регулюванням температури), що смужки зебри розвивалися, щоб стримувати від укусів мух. Наприклад, експерименти в польових умовах показали, що мухи не люблять приземлятися на смугастих поверхнях.
Якщо це так, Тірі наприклад, буде важко відбиватися від мух. Однак, якщо Тіра зможе пережити ці численні перешкоди і дожити до дорослого віку, вона цілком зможе »вписатися» в стадо і налагодити нормальні відносини з іншими зебрами. Дослідження, проведені в Південній Африці, показали, що зебри добре приймають родичів із незвичайними забарвленнями.
Нагадаємо, конкурс кумедних фотографій дикої природи, – Comedy Wildlife Photography Awards, – представив 20 знімків-фіналістів.