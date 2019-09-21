У Кенії сфотографували унікальну зебру – в «цяточку»



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Лоша зебри рідкісної масті – гніда «в цяточку» Фото Frank Liu

Імовірно, лоша має генетичну мутацію

Фотограф Френк Лю сфотографував у Кенії лоша зебри рідкісної масті – гнідої «в цяточку».

Про це повідомляє National Geographic.

«На перший погляд, тваринка, які було, імовірно, близько тижня, виглядала зовсім як інший вид», – згадує Лю.

Ентоні Тіра, гід з парку Масаї Миру, який першим помітив лоша, назвав його Тіра.

За словами Лю, смужки зебри так само унікальні, як відбитки пальців, але дивне забарвлення Тіри може бути першим зареєстрованим прикладом подібного роду в парку в Масаї Мара. Подібні лошата були помічені в дельті Окаванго в Ботсвані.

Імовірно, сфотографоване Лю лоша має генетичну мутацію – псевдомеланізм.

Спеціалізовані клітини, меланоцити, продукують меланін – пігмент, який визначає колір волосся і шкіри у ссавців. У зебр меланоцити рівномірно розподілені по всій шкірі. У разі Тіри все меланоцити присутні, але сам меланін з деяких причин не проявляється правильно.

Бренда Ларісон, біолог, що вивчає еволюцію смуг зебри в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, зазначає, що більшість зебр із таким незвичайним забарвленням, очевидно, довго не живуть.

Одна з п’яти теорій походження забарвлення шкіри зебр (поряд з камуфляжем і регулюванням температури), що смужки зебри розвивалися, щоб стримувати від укусів мух. Наприклад, експерименти в польових умовах показали, що мухи не люблять приземлятися на смугастих поверхнях.

Якщо це так, Тірі наприклад, буде важко відбиватися від мух. Однак, якщо Тіра зможе пережити ці численні перешкоди і дожити до дорослого віку, вона цілком зможе »вписатися» в стадо і налагодити нормальні відносини з іншими зебрами. Дослідження, проведені в Південній Африці, показали, що зебри добре приймають родичів із незвичайними забарвленнями.

Нагадаємо, конкурс кумедних фотографій дикої природи, – Comedy Wildlife Photography Awards, – представив 20 знімків-фіналістів.