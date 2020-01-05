У Кенії терористи здійснили напад на американську військову базу



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Жертв серед військовослужбовців унаслідок сьогоднішнього нападу немає

Бойовики терористичного угруповання «Аш-Шабаб» атакували кенійсько-американську військову базу Манда-Магогоні в окрузі Ламу в Кенії. Загинуло чотири бойовики.

Бойовики ісламістського терористичного угруповання «Аш-Шабаб» сьогодні рано-вранці напали на військову базу Манда-Магогоні в окрузі Ламу в Кенії. Цю базу використовують як кенійські, так і американські військові, повідомляє видання Daily Nation.

Атака сталася за тиждень після вибуху у столиці Сомалі Могадішо, жертвами якого стало 79 осіб, та авіаудару США у відповідь по об’єктах терористів.

За словами кенійських військових, жертв серед військовослужбовців унаслідок сьогоднішнього нападу немає.

Бойовики «Аш-Шабаб» намагалися проникнути на військову базу через злітно-посадкову смугу. Унаслідок нападу там загорілися ємності з пальним. Військові відбили атаку, загинуло четверо терористів.

Видання пише, що впродовж останніх місяців терористична група «Аш-Шабаб» активізувала напади на Кенію. Зокрема, 2 січня бойовики напали на автобус у районі Ньонгоро, округ Ламу, внаслідок якого загинуло троє людей.

«Аш-Шашаб» – група сомалійських ісламістів, які діють на території Сомалі і Кенії. Їх пов’язують з «Аль-Каїдою».

Нагадаємо, в Кенії бойовики здійснили напад на пасажирський автобус, в результаті чого загинуло троє людей. Ще троє поранених у результаті нападу були доставлені в медичні установ.