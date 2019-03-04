У Кенії впав вертоліт з американськими туристами, п'ятеро загиблих
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Причина катастрофи поки невідома
Інцидент стався в неділю близько 20 години
На північному заході Кенії в Національному парку в Туркані зазнав аварії вертоліт. У результаті аварії загинули чотири американських туристи і пілот авіасудна.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву поліцію.
«Четверо американців та кенійський пілот загинули, коли їх вертоліт зазнав аварії на віддаленому острові в озері Туркана в Національному парку на північному заході Кенії», - йдеться в повідомленні.
Інцидент стався в неділю близько 20 години.
Над наметовим табором Лаболо в Національному парку летіло два вертольоти, один успішно приземлився. Всі, хто перебував на борту вертольота, що зазнав аварії, загинули. Триває розслідування для з'ясування причин катастрофи.