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    У світі

    У Кенії впав вертоліт з американськими туристами, п'ятеро загиблих

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    Причина катастрофи поки невідома - У Кенії впав вертоліт з американськими туристами, п'ятеро загиблих
    Причина катастрофи поки невідома

    Інцидент стався в неділю близько 20 години

    На північному заході Кенії в Національному парку в Туркані зазнав аварії вертоліт. У результаті аварії загинули чотири американських туристи і пілот авіасудна.

    Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву поліцію.

    «Четверо американців та кенійський пілот загинули, коли їх вертоліт зазнав аварії на віддаленому острові в озері Туркана в Національному парку на північному заході Кенії», - йдеться в повідомленні.

    Інцидент стався в неділю близько 20 години.

    Над наметовим табором Лаболо в Національному парку летіло два вертольоти, один успішно приземлився. Всі, хто перебував на борту вертольота, що зазнав аварії, загинули. Триває розслідування для з'ясування причин катастрофи.

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