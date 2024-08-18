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У Хорватії українці підозрюються у спаленні 22 суден

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Хорватії українці підозрюються у спаленні 22 суден
Через пожежу в порту повністю згоріло 22 судна
фото: Pixsell

За даними слідства, злочин здійснили троє українців, які прибули до Хорватії з Польщі

У Хорватії трьох громадян України підозрюють у масштабній пожежі в порту селища Медулин, під час якої повністю згоріло 22 судна, а ще 12 були частково пошкоджені. Про це повідомляє хорватський мовник HRT.

За даними слідства, троє українців – один 28 та двоє 25 років – прибули до Хорватії з Польщі. Припаркувавши автомобіль, вони попрямували до порту.

Близько 3:40 ночі, поки двоє інших фігурантів були на варті, один із 25-річних хлопців прослизнув через огороджену частину пірса та пішов у напрямку причалів. Його ціллю було одне судно, що належало 65-річній людині.

Підозрюваний кинув на судно пляшку з горючою рідиною, спричинивши пожежу, яка поширилася на 34 пришвартовані судна в порту, 22 з яких повністю згоріли, а інші були частково пошкоджені вогнем.

Власникам завдано матеріальних збитків на близько двох мільйонів євро.

У поліції кажуть, що «інтенсивно» розшукують зловмисників, які зараз не перебувають на території Хорватії. Кримінальну справу проти них подали до державної прокуратури.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року в Хорватії відновлять обов’язкову військову службу. Призов до армії відновлюють на тлі посилення напруженості в Європі після російської агресії проти України, а також перегонів озброєнь і нарощування військової сили на Балканах, які пережили кровопролитну війну в 1990-х роках.

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Теги: пожежа українці Хорватія порт

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