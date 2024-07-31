Скільки американців вважають, що США зобов'язані допомагати Україні: результати опитування

29% опитаних вважають, що США надають Україні занадто багато допомоги

Американці однаково розділилися щодо того, чи зобов’язані США допомагати Україні: 48% стверджують, що мають, 49% – ні. Про це свідчать результати опитування Pew Research Center.

62% республіканців вважають, що США не зобов'язані допомагати Україні захищатися від російського вторгнення, водночас 36% прихильників цієї партії думають навпаки. 63% демократів і незалежних, які схиляються до Демократичної партії зазначають, що Штати мають такий обов'язок.

Американці також залишаються розділеними щодо рівня підтримки, яку США надають Україні. 29% опитаних вважають, що США надають Україні занадто багато допомоги. 26% стверджують, що рівень допомоги належний. Водночас 19% зазначають, що США надають недостатньо підтримки Києву. Решта не впевнені у даному питанні.

Нагадаємо, що більшість українців негативно висловлюється, коли чують від когось слова «Росія» чи «прості мешканці Росії». З'ясувалося, якщо українцям сказати про «простих мешканців Росії», то у 80% опитаних спадають на думку негативні асоціації. 6% респондентів кажуть, що вони мислять нейтрально чи позитивно у цьому випадку, а 14% не мають жодної думки.

Також більшість українців вважають, що вже настав час для офіційних перемовин з Росією. Однак, мінімальною умовою для укладання з Росією мирної угоди для населення є звільнення України від російських військ у кордонах 1991 року.

Переважна більшість (76%) упевнена, що Путін допускає мир лише на власних умовах. Водночас захід України практично віддзеркалив середньостатистичний показник (75%). Центр відзначився тим, що більше за інших схильний не довіряти тому, що Путін піде на якісь поступки Україні (84%), а жителі сходу (73%) вірять у це ненабагато менше, ніж жителі західного регіону.

До слова, Україна готова передавати свої пропозиції Росії за допомогою третіх країн, однак для того, щоб дійсно стати посередником в цій війні країнам варто серйозно налаштуватись на цю роботу. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Водночас агресивна поведінка Кремля свідчить про те, що не можна допускати чогось на кшталт Мінських угод. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.