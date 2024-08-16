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Хорватія на тлі війни в Україні відновлює призов до армії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Хорватія на тлі війни в Україні відновлює призов до армії
Служба у хорватській армії триватиме два місяці
фото: Reuters

Міністр зазначив, що модернізація та оснащення Збройних сил Хорватії відбувається згідно з планом 

З 1 січня 2025 року в Хорватії відновлять обов’язкову військову службу. Про це заявив міністр оборони країни Іван Анушич, повідомляє RTL.

«Служба триватиме два місяці, почнеться з 1 січня 2025 року, і ми просто продовжимо робити все те, про що ми говорили з громадськістю. Ми підвищили зарплати солдатів, сержантів і офіцерів, їх матеріальні права не тільки через особистий дохід, але і через добові й все, на що вони мають право», – заявив Анушич.

Міністр зазначив, що модернізація та оснащення Збройних сил Хорватії відбувається згідно з планом і відповідно до домовленостей з союзниками й керівництвом НАТО. Він додав, що в цій сфері не буде ніякої економії коштів.

У матеріалі Associated Press йдеться, що призов до армії відновлюють на тлі посилення напруженості в Європі після російської агресії проти України, а також перегонів озброєнь і нарощування військової сили на Балканах, які пережили кровопролитну війну в 1990-х роках.

Це рішення знаменує повернення до призову, який був призупинений у 2008 році, коли Хорватія перейшла на добровольчу систему комплектування армії.

Інші країни Європи розглядають подібні заходи або відновили обов’язкову військову службу у відповідь на загострення регіональної напруженості, зазначили журналісти.

Нагадаємо, Хорватія оновлює озброєння своєї армії. Стару бронетехніку російського і югославського виробництва влада країни може передати Україні. Довгостроковий план розвитку збройних сил Хорватії до 2028 року передбачає закупівлю значної кількості військової техніки, включно з бойовими машинами піхоти, танками, комплексами ППО і самохідними артилерійськими установками.

Також Німеччина має незабаром розпочати підготовку до збільшення резерву армії. Необхідно відправити на медкомісію 900 тис. німців-резервістів, що дозволить зрозуміти, на кого можна покластися у разі загрози безпеці. Про це заявив голова фракції Вільної демократичної партії у Бундестазі Крістіан Дюрр, пише Deutsche Welle.

Читайте також: Данія взялась докорінно змінювати армію: Associated Press розкрило подробиці
Теги: міністр Хорватія армія призов до армії

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