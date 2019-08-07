У Киргизії після штурму резиденції експрезидента помер боєць спецназу



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Киргизські силовики Фото: 24.kg

За даними міністерства охорони здоров'я Киргизії, до лікарні надійшли 43 постраждалих, з них 15 співробітників силових структур

При спробі силового захоплення колишнього президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва помер боєць спецназу.

Про це повідомляє місцеве інформагентство «24».

Наголошується, що спецназівець під час штурму отримав поранення. Його відвезли в лікарню і направили на операцію. Проте медикам не вдалося його врятувати і вони повідомили про смерть потерпілого.

За даними міністерства охорони здоров'я Киргизії, до лікарні надійшли 43 постраждалих, з них 15 співробітників силових структур. У потерпілих різні травми - вогнепальні поранення, закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку.

«Один боєць спецназу був узятий на операцію, але, не зважаючи на всі реанімаційні заходи, помер», - підтвердили медики.

Також повідомляється про те, що о 0:42 за місцевим часом почалася друга спроба штурму будинку Алмазбека Атамбаєва. Прибуло підкріплення.

Нагадаємо, 7 серпня стало відомо, що у Киргизії спецпризначенці штурмують резиденцію колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека.

Ввечері ЗМІ повідомили, що спецназ зі стріляниною затримав експрезидента Киргизії.

Згодом прихильники Атамбаєва відбили його у бійців спецпідрозділу.