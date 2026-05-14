Росія нанесла комбінований удар по Україні: головне за ніч 14 травня

Аліна Самойленко
Дайджест новин, що сталися у ніч на 14 травня 2026 року

Росія масовано атакувала Україну безпілотниками та ракетами, у Києві внаслідок ударів зруйновано багатоповерховий будинок.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 14 травня:

Атака на Київ

Вночі 14 травня російські терористи атакують Київ ракетами та безпілотниками. Начальник Тимур Ткаченко повідомив, що в Дарницькому районі пошкоджено житловий будинок. Сталося обрушення конструкцій. Під завалами є заблоковані люди. Необхідні служби слідують на місце.

У Дарницькому районі, де обвалилися конструкції житлового будинку і під завалами перебувають люди, триває пошуково-рятувальна операція. Всі служби на місці.

Віталій Кличко повідомив про чотирьох госпіталізованих у столиці.

Сенат США заблокував обмеження повноважень Трампа щодо Ірану

Республіканська більшість у Сенаті США всьоме за цей рік відхилила спробу демократів обмежити право президента Дональда Трампа вести війну в Ірані без прямої згоди законодавців.

Попри блокування, прихильники резолюції наблизилися до її прийняття: до демократичного табору приєднався вже третій представник Республіканської партії. Голосування завершилося з результатом 50 проти 49. Для просування законопроєкту, запропонованого сенатором Джеффом Мерклі, демократам не вистачило лише кількох голосів.

Венс заявив, що США досягли прогресу в переговорах щодо Ірану

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив про певні зрушення у переговорному процесі з Тегераном щодо завершення війни. Водночас він зауважив, що наразі неможливо остаточно підтвердити, чи виявиться цей прогрес достатнім для повного блокування доступу Ірану до ядерної зброї. 

Венс зазначив, що перебуває на постійному зв’язку з американськими посланцями Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом. Крім того, він провів низку консультацій із представниками арабських країн.

Іран близький до створення ядерної зброї

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив законодавцям, що Іран «лякаюче близький» до створення ядерної зброї, наполягаючи на тому, що країна «за тижні» збагати одну тонну свого урану до рівня, придатного для використання в зброї. 

«Лякаюче близько. Їм залишилося кілька тижнів, щоб збагатити його до збройового урану», – сказав Райт Комітету Сенату з питань збройних сил на слуханнях. «Після цього все ще відбувається процес створення озброєння, але вони досить близькі до створення ядерної зброї».

Трамп зустрівся з Сі Цзіньпіном

14 травня президент США Дональд Трамп прибув до Великої зали народних зборів.

Китайський лідер Сі Цзіньпін пройшов червоною доріжкою між американською та китайською делегаціями, щоб зустріти президента Сполучених Штатів. 

