На окупованій Луганщині лунали вибухи

glavcom.ua
Іванна Гончар
На окупованій Луганщині лунали вибухи
У Ровеньках вирує пожежа
Після вибухів у Ровеньках зафіксували масштабну пожежу

Увечері, 7 травня в тимчасово окупованих Ровеньках Луганської області пролунала серія вибухів. Про це пише моніторинговий паблік Exilenova+, публікуючи кадри моментів ударів і наслідків атаки, передає «Главком».

Місцеві телеграм-канали повідомляють про атаку безпілотників та масштабну пожежу у місті. За попередніми даними, у місті пролунало кілька вибухів поспіль. На оприлюднених відео видно яскраві спалахи та сильне займання після ударів.

Як повідомлялось, ввечері, 6 травня, на території тимчасово окупованої Луганської області пролунала серія вибухів.

Нагадаємо, 7 травня на фронті відбулося 156 бойових зіткнень.

Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 65 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4869 дронів-камікадзе та здійснив 2175 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

