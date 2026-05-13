Пройшов перший півфінал Євробачення-2026, БпЛА атакували Росію: головне за ніч 13 травня

Аліна Самойленко
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, що сталися у ніч на 13 травня 2026 року

В Москві спалахнула пожежа в Ізмайлівському Кремлі, безпілотники атакували Краснодарський край, президент США зробив нові заяви про Іран та війну в Україні.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 13 травня:

БпЛА атакували Краснодарський край

Вночі 13 травня на околицях Анапи у Краснодарському краю пролунала серія потужних вибухів. 

За повідомленнями очевидців, у небі було чутно понад 17 вибухів з боку Чорного моря та видно яскраві спалахи. Уламки одного з дронів упали на території підприємства в селищі Волна Темрюкського району, що спричинило займання обладнання. Ймовірно, БпЛА атакували морський порт, який знаходиться біля селища.

В Ізмайлівському Кремлі в Москві спалахнула пожежа

У Москві на території комплексу «Кремль в Ізмайлово» сталася потужна пожежа, яка охопила площу 3000 кв.м. 

За попередніми даними, вогонь спалахнув у приміщенні квеструму, де в той момент проходила гра «Диявольський кінотеатр». Пожежа швидко поширилася на дах металевого ангара.

Відвідувачі повідомили, що приміщення наповнилося димом миттєво, і їм довелося виходити на вулицю практично наосліп. Екстреним службам вдалося врятувати з вогню п'ятьох людей. Гасіння ускладнювалося специфічним плануванням будівлі.

Трамп обговорить з Сі Цзіньпіном війну в Ірані

Президент Дональд Трамп заявив, що планує провести «довгу розмову» про війну в Ірані з китайським лідером Сі Цзіньпіном після прибуття до Пекіна, хоча він і применшив ідею про те, що йому знадобиться допомога Китаю для припинення конфлікту. 

«Я не думаю, що нам потрібна якась допомога з Іраном. Ми переможемо так чи інакше», – сказав Трамп. «Ми переможемо мирним шляхом чи іншим».

Трамп заявив, що війна в Україні «близька до завершення»

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп припустив, що може відвідати Росію у 2026 році для врегулювання російсько-української війни. Водночас він заперечив наявність будь-яких таємних домовленостей із Кремлем щодо передачі українських територій. 

Відповідаючи на запитання преси про те, чи може відбутися його перший із 2013 року візит до РФ, американський лідер заявив про готовність до масштабних кроків. «Це можливо... Я зроблю все необхідне. Ця війна в Україні стає все ближчою до завершення, вірите ви чи ні, вона все ближче. І ми думаємо, що в підсумку прийдемо до угоди між Росією та Україною», – зазначив Трамп.

Перший півфінал Євробачення 2026 

У Відні відбувся перший півфінал Євробачення 2026. Українці заполонили Тhreads своїми коментарями, дописами та реакціями на виступи країн. Українці коментували виступи різних країн-учасниць. Проте деякі учасники найбільше привернули увагу української аудиторії. Як, наприклад, Португалія, Грузія, Португалія, Швеція Греція та інші.

Першим фіналістом півфіналу Єврбачення 2026 став представник Греції Akylas. Молодий, енергійний виконавець із самобутнім звучанням та яскравою сценічною харизмою, Akylas здобув широку популярність у 2024 році завдяки хітовому синглу Atelié. 

Інші важливі новини:

