Головна Світ Політика
search button user button menu button

США та Китай прагнуть відшкодувати збитки від тарифної війни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
США та Китай прагнуть відшкодувати збитки від тарифної війни
Трамп та Сі Цзіньпін будуть рятувати торговельні відносини
фото: AP
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Раніше Дональд Трамп зауважив, що головною темою зустрічі буде торгівля між Китаєм та США, а не розмова про війну в Ірані та інше

Після виснажливого протистояння 2025 року, яке продемонструвало вразливість обох економік, Дональд Трамп та Сі Цзіньпін будуть рятувати ситуацію в Китаї. Головна мета зустрічі – стабілізувати партнерство, яке за останнє десятиліття зазнало безпрецедентної трансформації: від епохи розквіту до суттєвого скорочення товарообігу та взаємної недовіри. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Торговельна війна змусила бізнес радикально змінити стратегії. Американські корпорації, зокрема Apple та Nike, активно переносять потужності до Індії та В'єтнаму, тоді як китайські виробники шукають ринки збуту в Європі та Південно-Східній Азії. Статистика підтверджує цей розрив: якщо у 2016 році на Китай припадало понад 13% зовнішньої торгівлі США, то до минулого року ця частка впала до 6,4%. Пекін втратив статус головного торговельного партнера Вашингтона, поступившись Мексиці та Канаді.

Попри охолодження відносин, повне розірвання зв'язків залишається неможливим. Очікується, що під час саміту буде продовжено жовтневе перемир'я. Китай може оголосити про відновлення масштабних закупівель американської сої, яловичини та літаків Boeing, що є критично важливим для фермерських штатів США. Своєю чергою американські виробники сподіваються на відновлення доступу до китайських рідкоземельних металів, необхідних для високотехнологічного та оборонного сектору.

Попри високі тарифи, які зараз становлять у середньому 48%, китайські товари все одно потрапляють до США через «перевалку» в третіх країнах. Імпорт із В'єтнаму та Таїланду зріс майже наполовину, оскільки китайські фірми будують багатонаціональні ланцюги постачання, щоб обійти обмеження. Адміністрація Трампа вже натякнула, що боротьба з такими схемами стане одним із пріоритетів.

Для багатьох підприємців, як-от виробників фудтраків чи побутової техніки, 2025 рік став уроком виживання через хаотичні зміни мит. Навіть ті компанії, що зберігають теплі стосунки з китайськими постачальниками, тепер розглядають диверсифікацію як обов'язкову «страховку». Подальше протистояння в сфері високих технологій (блокування чіпів) та сировини (обмеження експорту вольфраму) лише підкреслює необхідність встановлення нових «правил дорожнього руху» для двох найбільших економік світу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі в Пекіні обговорить із головою Китаю Сі Цзіньпіном питання продажу зброї Тайваню та справу ув’язненого медіамагната Джиммі Лая. 

Трамп зазначив журналістам у Білому домі, що проведе цю дискусію, хоча президент Сі хотів би, щоб США не підтримували оборону острова. Китай стверджує, що Тайвань належить йому, тоді як Вашингтон дотримується політики «єдиного Китаю», не висловлюючи думки щодо суверенітету острова, але допомагаючи в його обороні згідно із законом. Постачання зброї є давнім джерелом тертя у відносинах, і в грудні Трамп оголосив про пакет озброєнь для острова на суму понад $11 млрд. Помічники президента закликали Тайвань виділити ще більше коштів на власну оборону, а американські чиновники зауважили, що саміт не сигналізує про зміни в політиці США.

Теги: Китай Дональд Трамп Тайвань Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових поставок нафти
США та Китай виступили проти стягнення Іраном плати за прохід через Ормузьку протоку
Сьогодні, 02:29
RC-135V Rivet Joint – це стратегічний літак радіоелектронної розвідки (РЕР) та спостереження США
Розвідувальна активність США біля берегів Куби різко зросла – CNN
10 травня, 23:59
Трамп може відмовитися від важливого військового плану Байдена у Європі
Трамп задумав нове передислокування військ США у Європі
9 травня, 15:56
Трамп високо оцінив переговори з іранською стороною
Трамп зробив заяву про переговори з Іраном
6 травня, 22:58
Мурал у Тегерані, що зображує іранські ракети, які атакують корабель ВМС США
Війна з США зробила позиції Ірану в регіоні сильнішими. Аналіз NYT
5 травня, 01:44
Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського 17 жовтня 2025 року
Британський дослідник пояснив, чому Трамп обожнює Путіна і ненавидить Зеленського
4 травня, 19:27
Республіканці не підтримали ініціативу, попри наближення 60-денного дедлайну
Сенат США вшосте заблокував спробу обмежити війну з Іраном
1 травня, 01:28
Трамп різко відреагував на заяви канцлера Німеччини
Трамп накинувся на Мерца через заяву про Іран
29 квiтня, 09:33
Politico: Протистояння Трампа з Іраном стало політичним кошмаром Європи
Politico: Протистояння Трампа з Іраном стало політичним кошмаром Європи
28 квiтня, 01:45

Політика

Венс заявив, що США досягли прогресу в переговорах щодо Ірану
Венс заявив, що США досягли прогресу в переговорах щодо Ірану
США та Китай прагнуть відшкодувати збитки від тарифної війни
США та Китай прагнуть відшкодувати збитки від тарифної війни
CNN: Тайвань побоюється стати «розмінною монетою» на зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном
CNN: Тайвань побоюється стати «розмінною монетою» на зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном
Угорщина викликала на килим російського посла через атаку на Закарпаття
Угорщина викликала на килим російського посла через атаку на Закарпаття
Путін замінив очільників двох областей, які межують з Україною
Путін замінив очільників двох областей, які межують з Україною
Україна направить до Латвії експертів для захисту неба – Зеленський (відео)
Україна направить до Латвії експертів для захисту неба – Зеленський (відео)

Новини

Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Сьогодні, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Сьогодні, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua