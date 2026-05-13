США та Китай прагнуть відшкодувати збитки від тарифної війни

Раніше Дональд Трамп зауважив, що головною темою зустрічі буде торгівля між Китаєм та США, а не розмова про війну в Ірані та інше

Після виснажливого протистояння 2025 року, яке продемонструвало вразливість обох економік, Дональд Трамп та Сі Цзіньпін будуть рятувати ситуацію в Китаї. Головна мета зустрічі – стабілізувати партнерство, яке за останнє десятиліття зазнало безпрецедентної трансформації: від епохи розквіту до суттєвого скорочення товарообігу та взаємної недовіри. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Торговельна війна змусила бізнес радикально змінити стратегії. Американські корпорації, зокрема Apple та Nike, активно переносять потужності до Індії та В'єтнаму, тоді як китайські виробники шукають ринки збуту в Європі та Південно-Східній Азії. Статистика підтверджує цей розрив: якщо у 2016 році на Китай припадало понад 13% зовнішньої торгівлі США, то до минулого року ця частка впала до 6,4%. Пекін втратив статус головного торговельного партнера Вашингтона, поступившись Мексиці та Канаді.

Попри охолодження відносин, повне розірвання зв'язків залишається неможливим. Очікується, що під час саміту буде продовжено жовтневе перемир'я. Китай може оголосити про відновлення масштабних закупівель американської сої, яловичини та літаків Boeing, що є критично важливим для фермерських штатів США. Своєю чергою американські виробники сподіваються на відновлення доступу до китайських рідкоземельних металів, необхідних для високотехнологічного та оборонного сектору.

Попри високі тарифи, які зараз становлять у середньому 48%, китайські товари все одно потрапляють до США через «перевалку» в третіх країнах. Імпорт із В'єтнаму та Таїланду зріс майже наполовину, оскільки китайські фірми будують багатонаціональні ланцюги постачання, щоб обійти обмеження. Адміністрація Трампа вже натякнула, що боротьба з такими схемами стане одним із пріоритетів.

Для багатьох підприємців, як-от виробників фудтраків чи побутової техніки, 2025 рік став уроком виживання через хаотичні зміни мит. Навіть ті компанії, що зберігають теплі стосунки з китайськими постачальниками, тепер розглядають диверсифікацію як обов'язкову «страховку». Подальше протистояння в сфері високих технологій (блокування чіпів) та сировини (обмеження експорту вольфраму) лише підкреслює необхідність встановлення нових «правил дорожнього руху» для двох найбільших економік світу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі в Пекіні обговорить із головою Китаю Сі Цзіньпіном питання продажу зброї Тайваню та справу ув’язненого медіамагната Джиммі Лая.

Трамп зазначив журналістам у Білому домі, що проведе цю дискусію, хоча президент Сі хотів би, щоб США не підтримували оборону острова. Китай стверджує, що Тайвань належить йому, тоді як Вашингтон дотримується політики «єдиного Китаю», не висловлюючи думки щодо суверенітету острова, але допомагаючи в його обороні згідно із законом. Постачання зброї є давнім джерелом тертя у відносинах, і в грудні Трамп оголосив про пакет озброєнь для острова на суму понад $11 млрд. Помічники президента закликали Тайвань виділити ще більше коштів на власну оборону, а американські чиновники зауважили, що саміт не сигналізує про зміни в політиці США.