Китай після зустрічі Сі з Трампом зробив нову заяву про війну в Україні

Надія Карбунар
Президент США Дональд Трамп та президент Китаю Сі Цзіньпін відвідали сад Чжуннаньхай 15 травня 2026 року в Пекіні
фото: Getty Images
У Пекіні заявили про готовність разом з Вашингтоном «відігравати конструктивну роль» у вирішенні війни

Китай та Сполучені Штати Америки «сподіваються на швидке завершення» війни в Україні, яку Пекін вже п’ятий рік називає «кризою» та «конфліктом». Як інформує «Главком», про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван І, підсумовуючи зустріч Сі Цзіньпіна з Дональдом Трампом.

Із його слів, лідери двох країн доклали багато зусиль «для сприяння мирним переговорам у кожному окремому випадку».

«Складні проблеми не мають простих рішень. Мирні переговори не можуть бути досягнуті за одну ніч. І Китай, і США готові продовжувати спілкування та відігравати конструктивну роль у політичному вирішенні війни», – сказав Ван І.

Окрім того, додали у зовнішньополітичному відомстві, КНР «наполегливо працює» над сприянням мирним переговорам на Близькому Сході, а також надалі буде «відігравати свою роль у просуванні швидкого завершення конфлікту».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні обговорював війну між Росією та Україною. За його словами, це питання обидва політики хотіли б вирішити.

Нагадаємо, президент США відвідав Пекін з дводенним державним візитом. Дональд Трамп 14 травня прибув до Великої зали народних зборів у Пекіні для переговорів із Сі Цзіньпіном. Під час зустрічі сторони обговорили війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході, Корейський півострів та питання Тайваню. До слова, Трамп офіційно запросив Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім 24 вересня 2026 року. 

