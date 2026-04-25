Тайвань побоюється поступок Трампа щодо статусу острова на саміті в Пекіні

Заступник міністра закордонних справ Тайваню Франсуа Ву висловив стурбованість тим, що президент Дональд Трамп може піти на поступки Тайваню під час зустрічі з головою Китаю Сі Цзіньпіном

Влада Тайваню висловила серйозну занепокоєність тим, що під час запланованого на середину травня візиту Дональда Трампа до Китаю питання майбутнього острова може стати предметом політичних торгів. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Заступник міністра закордонних справ Тайваню Франсуа Ву підкреслив, що Тайбей докладає максимум зусиль, аби не допустити включення питання суверенітету острова до «меню переговорів» між Трампом і Сі Цзіньпіном.

Саміт, який перенесли через війну в Ірані, має бути зосереджений на торговельних угодах, проте статус демократичного Тайваню залишається пріоритетом для Пекіна. Китайський лідер, ймовірно, вимагатиме від США чіткої відмови від підтримки незалежності острова. Хоча Білий дім запевняє у незмінності політики щодо Тайваню, Тайбей не має стовідсоткових гарантій, що американська позиція не зазнає коректив.

Тайвань розраховує на економічні важелі, зокрема на свою ключову роль у напівпровідниковій промисловості, щоб зміцнити спільні національні інтереси з Вашингтоном. Водночас у Тайбеї та Вашингтоні викликає тривогу невизначеність щодо постачання американської зброї, яке Трамп тимчасово призупинив під тиском Пекіна. Крім того, на відносини лідерів США та КНР впливає ситуація з Іраном: нещодавнє перехоплення іранського танкера із «китайським подарунком» стало несподіванкою для Трампа, який раніше заявляв про наявність письмових зобов'язань Сі Цзіньпіна не озброювати Тегеран.

Як відомо, попри те, що війну США та Ізраїлю проти Ірану часто називають геополітичною перемогою Китаю через удар по американському престижу, конфлікт містить тривожні висновки для самого Пекіна. Досвід Ірану довів: рішуча оборона, побудована на асиметричних методах, здатна зірвати плани навіть технологічно переважаючого супротивника.

Іран, не маючи сучасного флоту чи авіації, зміг ефективно протистояти США завдяки масованому використанню дешевих дронів, мобільних ракетних систем та децентралізованому командуванню. Для Китаю, який розглядає можливість захоплення Тайваню, це стає попередженням про те, що чисельна перевага не гарантує швидкої перемоги.

До слова, президент Китаю Сі Цзіньпін вперше за тривалий час зустрівся з лідеркою найбільшої опозиційної партії Тайваню «Гоміньдан» Чен Лі-вун. Він заявив, що возз'єднання з материком є «історичною неминучістю».

«Сучасний глобальний ландшафт зазнає швидких змін... Але незалежно від міжнародної ситуації... велика хвиля зближення та об’єднання співвітчизників з обох берегів Тайванської протоки не зміниться. Це історична неминучість», – стверджує він.