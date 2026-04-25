Тайвань побоюється поступок Трампа щодо статусу острова на саміті в Пекіні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Тайвань побоюється поступок Трампа щодо статусу острова на саміті в Пекіні
фото: Getty Images

Заступник міністра закордонних справ Тайваню Франсуа Ву висловив стурбованість тим, що президент Дональд Трамп може піти на поступки Тайваню під час зустрічі з головою Китаю Сі Цзіньпіном

Влада Тайваню висловила серйозну занепокоєність тим, що під час запланованого на середину травня візиту Дональда Трампа до Китаю питання майбутнього острова може стати предметом політичних торгів. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Заступник міністра закордонних справ Тайваню Франсуа Ву підкреслив, що Тайбей докладає максимум зусиль, аби не допустити включення питання суверенітету острова до «меню переговорів» між Трампом і Сі Цзіньпіном.

Саміт, який перенесли через війну в Ірані, має бути зосереджений на торговельних угодах, проте статус демократичного Тайваню залишається пріоритетом для Пекіна. Китайський лідер, ймовірно, вимагатиме від США чіткої відмови від підтримки незалежності острова. Хоча Білий дім запевняє у незмінності політики щодо Тайваню, Тайбей не має стовідсоткових гарантій, що американська позиція не зазнає коректив.

Тайвань розраховує на економічні важелі, зокрема на свою ключову роль у напівпровідниковій промисловості, щоб зміцнити спільні національні інтереси з Вашингтоном. Водночас у Тайбеї та Вашингтоні викликає тривогу невизначеність щодо постачання американської зброї, яке Трамп тимчасово призупинив під тиском Пекіна. Крім того, на відносини лідерів США та КНР впливає ситуація з Іраном: нещодавнє перехоплення іранського танкера із «китайським подарунком» стало несподіванкою для Трампа, який раніше заявляв про наявність письмових зобов'язань Сі Цзіньпіна не озброювати Тегеран.

Як відомо, попри те, що війну США та Ізраїлю проти Ірану часто називають геополітичною перемогою Китаю через удар по американському престижу, конфлікт містить тривожні висновки для самого Пекіна. Досвід Ірану довів: рішуча оборона, побудована на асиметричних методах, здатна зірвати плани навіть технологічно переважаючого супротивника.

Іран, не маючи сучасного флоту чи авіації, зміг ефективно протистояти США завдяки масованому використанню дешевих дронів, мобільних ракетних систем та децентралізованому командуванню. Для Китаю, який розглядає можливість захоплення Тайваню, це стає попередженням про те, що чисельна перевага не гарантує швидкої перемоги.

До слова, президент Китаю Сі Цзіньпін вперше за тривалий час зустрівся з лідеркою найбільшої опозиційної партії Тайваню «Гоміньдан» Чен Лі-вун. Він заявив, що возз'єднання з материком є «історичною неминучістю». 

«Сучасний глобальний ландшафт зазнає швидких змін... Але незалежно від міжнародної ситуації... велика хвиля зближення та об’єднання співвітчизників з обох берегів Тайванської протоки не зміниться. Це історична неминучість», – стверджує він.

Читайте також

Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня 2025 року на Алясці
Президент США відповів, чи запросив Путіна на саміт G20
Вчора, 00:58
Блокада створила серйозну невизначеність для світового ринку нафти, судноплавних компаній і страховиків
Блокада Ормузької протоки: танкери змінюють маршрути, рух різко впав
14 квiтня, 23:58
До початку війни в Ірані блокування Ормузької протоки видавалось експертам майже невірогідним сценрієм. На фото: пошкоджений кувейтський танкер
Росія заробила на війні в Ірані. А що буде після перемир'я?
13 квiтня, 17:45
Трамп заявив про поразку Ірану та намір США розблокувати Ормузьку протоку
Трамп заявив про поразку Ірану та намір США розблокувати Ормузьку протоку
11 квiтня, 00:59
Іран схиляється до погодження на двотижневе припинення вогню, водночас США не надали точної відповіді
У переговорах США та Ірану є відчутний прогрес – CNN
8 квiтня, 00:10
Війна проти Ірану триває понад п'ять тижнів
ООН відреагувала на різкі заяви Трампа про удари по Ірану
7 квiтня, 00:59
Меттью Галлахеру знадобилося лише два місяці, $20 тис. і понад десяток інструментів штучного інтелекту, щоб запустити свій стартап
Бізнес на $1,8 млрд: американець за допомогою штучного інтелекту створив імперію в медицині
6 квiтня, 08:41
CNN: Розвідка США впевнена, що Іран все ще має значний ракетний потенціал
CNN: Розвідка США впевнена, що Іран все ще має значний ракетний потенціал
3 квiтня, 03:31
Трамп ставить свій підпис на документі
Підпис Трампа вперше з’явиться на американських банкнотах
27 березня, 02:59

Іран заявив, що зустріч зі США в Пакистані не запланована
Іран заявив, що зустріч зі США в Пакистані не запланована
Bloomberg: Трамп потрапив у світову економічну війну, а Сі Цзіньпін отримав перевагу
Bloomberg: Трамп потрапив у світову економічну війну, а Сі Цзіньпін отримав перевагу
CNN: Напади Трампа та російського пропагандиста несподівано згуртували Італію навколо Мелоні
CNN: Напади Трампа та російського пропагандиста несподівано згуртували Італію навколо Мелоні
Макрон заявив, що США, Китай і Росія проти Європи
Макрон заявив, що США, Китай і Росія проти Європи
Віткофф та Кушнер вирушать до Пакистану для переговорів з Іраном
Віткофф та Кушнер вирушать до Пакистану для переговорів з Іраном
Reuters: Трамп заявив, що Іран підготував пропозицію для США
Reuters: Трамп заявив, що Іран підготував пропозицію для США

Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
Вчора, 22:15
Збірна України отримала черговий варіант спаринг-партнера на літо
Вчора, 21:25
«Колос» здолав безумовного аутсайдера на старті туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:29
Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Вчора, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
23 квiтня, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
23 квiтня, 04:32

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
