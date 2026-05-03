У Австрії вибух воєнної реліквії часів Другої світової війни поранив п’ятьох дітей

Надія Карбунар
П’ятеро дітей в Австрії зазнали поранення, коли воєнна реліквія часів Другої світової війни здетонувала під їхнім багаттям. Про це пишуть Reuters та New York Times, інформує «Главком».

Постраждалі діти були частиною групи, яка відвідувала комуну Сент-Освальд-бей-Фрайштадт у федеральній землі Верхня Австрія, де туристи й місцеві часто ходять у піші подорожі та розкладають намети.

«Вони сиділи навколо вогню, відпочивали, і раптом стався вибух», – розповіла речниця поліції Мелані Кляйффнер, додавши, що до моменту вибуху група провела біля багаття близько години без жодних інцидентів.

Після вибуху поліція прибула на місце й знайшла інший об’єкт, який, імовірно, містив вибухівку. Слідчі вважають, що снаряд зберегся із часів Другої світової війни.

Дітей віком від 10 до 14 років доправили до лікарні в місті Лінц. Пізніше усіх п’ятьох відпустили, вони зазнали незначних травм.

Як вказують видання, в Австрії часто знаходять вибухівку з минулого століття, проте такі інциденти трапляються рідко.

Нагадаємо, у нідерландському місті Енсхеде вибуховий пристрій кілька днів перебував на полиці супермаркету, після чого здетонував.

У Австрії вибух воєнної реліквії часів Другої світової війни поранив п'ятьох дітей
