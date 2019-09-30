У Китаї на фабриці сталася пожежа, загинуло 19 людей
Інформації про причини загоряння поки немає
Восьмеро осіб вдалося врятувати, троє з них отримали травми
У китайській провінції Чжецзян у ніч на понеділок, 30 вересня, сталася пожежа на фабриці з виробництва предметів першої необхідності, 19 людей загинули
Про це повідомляє інформаційний портал Sina з посиланням на місцеву владу.
Зазначається, що інцидент стався в місті Нінбо.
Рятувальники повідомили, що вогонь загасили, наразі ведуть розбір завалів.
За наявними даними, восьмеро осіб вдалося врятувати, троє з них отримали травми.
Місцева влада повідомляє, що кількість жертв може збільшитися.
На даний момент підтверджена загибель 19 осіб, але обстеження місця пожежі ще ведеться.
Інформації про причини загоряння поки немає.