У Китаї на фабриці сталася пожежа, загинуло 19 людей



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Інформації про причини загоряння поки немає

Восьмеро осіб вдалося врятувати, троє з них отримали травми

У китайській провінції Чжецзян у ніч на понеділок, 30 вересня, сталася пожежа на фабриці з виробництва предметів першої необхідності, 19 людей загинули

Про це повідомляє інформаційний портал Sina з посиланням на місцеву владу.

Зазначається, що інцидент стався в місті Нінбо.

Рятувальники повідомили, що вогонь загасили, наразі ведуть розбір завалів.

За наявними даними, восьмеро осіб вдалося врятувати, троє з них отримали травми.

Місцева влада повідомляє, що кількість жертв може збільшитися.

На даний момент підтверджена загибель 19 осіб, але обстеження місця пожежі ще ведеться.

Інформації про причини загоряння поки немає.