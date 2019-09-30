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    У світі

    У Китаї на фабриці сталася пожежа, загинуло 19 людей

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    Інформації про причини загоряння поки немає - У Китаї на фабриці сталася пожежа, загинуло 19 людей
    Інформації про причини загоряння поки немає

    Восьмеро осіб вдалося врятувати, троє з них отримали травми

    У китайській провінції Чжецзян у ніч на понеділок, 30 вересня, сталася пожежа на фабриці з виробництва предметів першої необхідності, 19 людей загинули

    Про це повідомляє інформаційний портал Sina з посиланням на місцеву владу.

    Зазначається, що інцидент стався в місті Нінбо.

    Рятувальники повідомили, що вогонь загасили, наразі ведуть розбір завалів.

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    За наявними даними, восьмеро осіб вдалося врятувати, троє з них отримали травми.

    Місцева влада повідомляє, що кількість жертв може збільшитися.

    На даний момент підтверджена загибель 19 осіб, але обстеження місця пожежі ще ведеться.

    Інформації про причини загоряння поки немає.

     

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