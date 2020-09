У Китаї відкрили найдовший у світі скляний підвісний міст

Міст побудований на висоті 201 метр над річкою

У китайській провінції Гуандун відкрили найдовший у світі скляний підвісний міст через річку Ляньцзян. Про це повідомляє пресслужба Книги рекордів Гіннеса.

Зазначається, що довжина мосту становить 526 метрів.

«Міст збудували на висоті 201 метр над річкою. На ньому одночасно може бути 500 людей. Його скло складається з трьох шарів загальною товщиною 4,5 сантиметра. Міст зроблений так, що відвідувачі могли бачити, що відбувається у них під ногами», – йдеться у повідомленні.

Книга рекордів Гіннеса інформує, що на мосту є сталеві поруччя на 8,8 метра завширшки. Також у деяких місцях міст стає ширшим, щоб утворити умовні оглядові майданчики для фото.

Дизайнери мосту хотіли, щоб він не виділявся на тлі природи, тому зробили його досить мінімалістичним.

Раніше найдовший підвісний скляний міст також був у Китаї, завдовжки у 488 метри. Його відкрили у 2017 році у провінції Хебей.

