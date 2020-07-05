Китай зберігав зразки коронавірусу шість років - The Sunday Times



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Вірус SARS-CoV-2 має штучне походження, оскільки його ключові елементи не еволюціонували природним чином, а були в нього інтегровані, - голова британської розвідки

У 2012 році шістьох чоловіків, які очищали шахту від посліду кажанів, було ушпиталено з важкою пневмонією

Уханьський інститут вірусології (КНР) зберігав зразки Covid-19, починаючи з 2012 року. Про це йдеться у розслідуванні лондонської газети The Sunday Times.

З посиланням на дисертації двох китайських лікарів видання стверджує, що в 2012 році протягом одного тижня з важкою пневмонією було ушпиталено шістьох чоловіків. «Усі вони працювали в покинутій мідній копальні, очищаючи її від екскрементів кажанів», - йдеться у повідомленні.

У пацієнтів спостерігалися симптоми, аналогічні коронавірусу, пізніше троє ушпиталених померли. При цьому у чотирьох з шести хворих в крові були виявлені антитіла до невідомої хвороби, але подібної до Covid-19.

Китайські вчені вивчили шахту і виявили в мишачому посліді багато коронавірусів, в тому числі новий штам, схожий на SARS-CoV-1.

Як вважає голова британської розвідки SIS/MI6 у 1999-2004 роках сер Річард Дірлав, вірус SARS-CoV-2 має штучне походження, оскільки його ключові елементи не еволюціонували природним чином, а були в нього інтегровані. На його думку, зробили це китайські вчені під час вивчення коронавірусу в кажанів, а далі стався нещасний випадок - модифікований під людський організм вірус вирвався з лабораторії.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок неділі, 5 липня, виявлено 11 млн 387 тисячі 499 випадків зараження коронавірусом, зокрема 6 млн 445 тисячі 259 пацієнтів одужали. Загалом у світі від початку пандемії 533 619 людей померло від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

«Лідером» за кількістю хворих залишаються США, де коронавірус виявлено у 2 млн 935 тисячі 770 людей, з них 1 млн 260 тисячі 405 пацієнтів одужали, 132 318 особи померли. У Бразилії від початку пандемії коронавірус виявили у 1 578 376 людей, з них 64 365 померли і 978 615 одужали. У РФ підтверджено 674 515 випадків зараження коронавірусом. Від початку пандемії у країні померло 10 027 осіб, одужало 446 879 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 48500

Хворіють 25875

Одужали 21376

Померли 1249

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До відома, в Україна станом на 5 липня зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж учора (914). Одужали – 221 (вчора 597), померли – 22 (вчора 15). Загалом одужали 21 376 осіб, летальних випадків – 1 249. Всього в Україні виявлено 48 500 випадків коронавірусного захворювання Covid-19.