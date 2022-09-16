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У Китаї за кілька хвилин згоріла 200-метрова будівля (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Китаї за кілька хвилин згоріла 200-метрова будівля (відео)
Офісна вежа в місті Чанша спалахнула 16 вересня 
скріншот із відео

Кількість жертв наразі невідома, однак їх можуть бути сотні

У п'ятницю, 16 вересня, сталася сильна пожежа в офісному хмарочосі China-telecom у місті Чанша, Китай. За 20 хвилин будинок повністю згорів. ЗМІ повідомляють, що там зберігалося 35 тонн палива для серверів, а кількість жертв може обчислюватись у кілька сотень людей.

Десятки поверхів будівлі China Telecom заввишки понад 200 метрів згоріли повністю. Пожежу погасили, але кількість жертв поки невідома.

Населення Чанша, столиці провінції Хунань, становить приблизно 10 млн людей.  

Теги: пожежа Китай будинок відео

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