У Росії розбився винищувач Су-30: екіпаж загинув
Причиною аварії літака, за попередньою інформацією, стала технічна несправність
У Калінінградській області Росії 12 серпня розбився російський літак Су-30. Про це повідомляють російські ЗМІ. Російське міноборони також підтвердило цю інформацію.
Причиною аварії літака, за попередньою інформацією, стала технічна несправність.
Зазначимо, що сьогодні у росіян «нещасливий» день. В Уссурійську (Приморський край Росії) прорвало дамбу, зведену для стримування паводку, від транспортного сполучення відрізано 32 населені пункти російського Примор’я, а також лунали вибухи біля Кримського мосту.
Нагадаємо, що 2 серпня в Красноярському краї Росії зазнав аварії приватний гідролітак. Авіакатастрофа сталася в районі промзони Лісобіржа міста Дудинки Таймирського Долгано-Ненецького району Красноярського краю. Літак набирав висоту, потім його розвернуло вправо. Гідролітак упав на берег і вибухнув, увесь екіпаж загинув.
Раніше в Росії розбився гелікоптер із 20 пасажирами на борту.
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