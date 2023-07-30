Міноборони тестує «тактичні кросівки» для ЗСУ: у чому їхня перевага

Перший етап випробувань військовослужбовцями на зручність та комфорт взуття вже завершився

Понад десять фірм зголосилися надати свої моделі комфортних напівчеревиків для тестового носіння українськими військовими

Міністерство оборони України показало так звані тактичні кросівки, які вже перебувають на етапі військово-дослідних випробувань на зручність військовослужбовцями ЗСУ.

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Зазначається, що понад десять українських фірм погодилися надати свої моделі комфортних напівчеревиків для тестового носіння потенційними споживачами.

У Міноборони наголосили, що наразі перший етап випробувань військовослужбовцями на зручність та комфорт взуття вже завершився.

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Після отримання відгуків військових, офіцери Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України опрацьовують технічну специфікацію взуття з урахуванням рекомендацій та пропозицій військовослужбовців.

Надалі «тактичні кросівки» чекає затвердження зразка-еталону. Результатом проробленої роботи є прийняття на забезпечення ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту нового предмета речового майна або оновлення вже наявних.

Нагадаємо, що Міноборони раніше презентувало нову жіночу військову форму, створену з урахуванням антропометричних даних жінок.