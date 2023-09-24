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У Курську неспокійно – окупанти повідомляють про роботу ППО та вибухи в районі аеродрому

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Курську неспокійно – окупанти повідомляють про роботу ППО та вибухи в районі аеродрому
Міністерство оборони Росії заявило, що над Курською областю було збито безпілотник
фото з відкритих джерел

Офіційної інформації щодо влучання наразі немає

У Курську, де 24 вересня мали б святкувати День міста, сьогодні неспокійно. Так, увечері губернатор Роман Старовойт повідомив, що в районі спрацювала система ППО та попросив жителів зберігати спокій.

Міністерство оборони Росії заявило, що над Курською областю було збито безпілотник.

У Курську неспокійно – окупанти повідомляють про роботу ППО та вибухи в районі аеродрому фото 1

Тим часом, у пропагандистських пабліках шириться інформація про потужний вибух у районі Халіно – аеродрому, що розташований за 7 км на схід від центру міста.

У Курську неспокійно – окупанти повідомляють про роботу ППО та вибухи в районі аеродрому фото 2

Офіційної інформації щодо влучання наразі немає.

У Курську неспокійно – окупанти повідомляють про роботу ППО та вибухи в районі аеродрому фото 3

Нагадаємо, український безпілотник уранці атакував будівлю Федеральної служби безпеки (ФСБ) у Курську. Пізніше місцеві пабліки також повідомили, що дрон влучив у нафтопереробний завод. Це спричинило пожежу, місто огорнув дим.

Як повідомлялося, 24 вересня, губернатор Курська заявив про удар українського безпілотника по адміністративній будівлі в центрі міста.

Влада Курська вирішила скасувати святковий традиційний салют на честь Дня міста, який святкують 24 вересня. Про це повідомив мер Ігор Куцак. Рішення було ухвалено «у зв’язку з останніми подіями». 

Теги: вибух окупанти завод місто безпілотник роман

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