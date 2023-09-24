У Курську неспокійно – окупанти повідомляють про роботу ППО та вибухи в районі аеродрому

Міністерство оборони Росії заявило, що над Курською областю було збито безпілотник

Офіційної інформації щодо влучання наразі немає

У Курську, де 24 вересня мали б святкувати День міста, сьогодні неспокійно. Так, увечері губернатор Роман Старовойт повідомив, що в районі спрацювала система ППО та попросив жителів зберігати спокій.

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Міністерство оборони Росії заявило, що над Курською областю було збито безпілотник.

Тим часом, у пропагандистських пабліках шириться інформація про потужний вибух у районі Халіно – аеродрому, що розташований за 7 км на схід від центру міста.

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Офіційної інформації щодо влучання наразі немає.

Нагадаємо, український безпілотник уранці атакував будівлю Федеральної служби безпеки (ФСБ) у Курську. Пізніше місцеві пабліки також повідомили, що дрон влучив у нафтопереробний завод. Це спричинило пожежу, місто огорнув дим.

Як повідомлялося, 24 вересня, губернатор Курська заявив про удар українського безпілотника по адміністративній будівлі в центрі міста.

Влада Курська вирішила скасувати святковий традиційний салют на честь Дня міста, який святкують 24 вересня. Про це повідомив мер Ігор Куцак. Рішення було ухвалено «у зв’язку з останніми подіями».