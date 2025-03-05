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Стало відомо, яка країна задонатила найбільше для української армії: звіт U24

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Стало відомо, яка країна задонатила найбільше для української армії: звіт U24
фото: United24

Платформа United24 опублікувала список з 20 країн, жителі яких, активно долучались до пожертв

Платформа United24 відзвітувала про зібрані кошти на підтримку української армії. За три дні було зібрано понад $2,5 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис United24.

Повідомляється, що за період з 28 лютого по 2 березня для українського війська люди з усього світу зібрали $2 597 908.

«Завдяки вам, фантастичним донорам United24 та людям з усього світу, з 28 лютого по 2 березня було зібрано $2 597 908  на підтримку української армії», – йдеться у повідомленні.

Платформа United24 опублікувала список з 20 країн, жителі яких, активно долучались до пожертв.

Найбільше задонатили люди зі Сполучених Штатів Америки. Вони зібрали більше $1,5 млн. На другому місці за донатами Велика Британія. Звідти надійшло в підтримку української армії більше ніж $168 тис.

Стало відомо, яка країна задонатила найбільше для української армії: звіт U24 фото 1

Третю сходинку посіла Канада. Вони задонатили $119 тис.

Стало відомо, яка країна задонатила найбільше для української армії: звіт U24 фото 2

Нагадаємо, що співзасновник monobank Олег Гороховський відкрив збір коштів для виробництва ядерної зброї для України. За 30 хвилин українці скинули 2 млн грн.

За словами Гороховського, метою збору було показати – що ми єдині, ненавидимо ворога і готові боротися за нашу землю, свободу та незалежність і наша єдність і є наша «ядерка», яку неможливо знищити навіть іншою ядеркою.

Ідея такого збору виникла після зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

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Теги: США Канада армія гроші Велика Британія Володимир Зеленський військова допомога

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