У Литві через спеку обмежили рух потягів



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Литовська залізниця

Точний час запізнення поїздів назвати складно, оскільки по суті змінюються графіки всіх потягів

Через спекотну погоду в Литві обмежується швидкість руху поїздів, пасажирам рекомендовано врахувати можливі запізнення.

Про це повідомляє прес-служба Литовської залізниці.

З метою забезпечення безпеки руху обмежено рух усіх пасажирських і вантажних поїздів в денний час - з 14:00 до 19:00, йдеться у повідомленні.

«Такі заходи необхідні, оскільки спека затягнулася і створює небезпеку для руху потягів», - зазначила речник компанії Новіль Валанче.

За її словами, точний час запізнення поїздів назвати складно, оскільки по суті змінюються графіки всіх потягів: як вантажних, так і пасажирських.

«Одні рейси спізнюватимуться на кілька хвилин, інші - на 15-20 хвилин», - наголосила вона.

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