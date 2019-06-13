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    У світі

    У Литві через спеку обмежили рух потягів

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    Литовська залізниця - У Литві через спеку обмежили рух потягів
    Литовська залізниця

    Точний час запізнення поїздів назвати складно, оскільки по суті змінюються графіки всіх потягів

    Через спекотну погоду в Литві обмежується швидкість руху поїздів, пасажирам рекомендовано врахувати можливі запізнення.

    Про це повідомляє прес-служба Литовської залізниці.

    З метою забезпечення безпеки руху обмежено рух усіх пасажирських і вантажних поїздів в денний час - з 14:00 до 19:00, йдеться у повідомленні.

    «Такі заходи необхідні, оскільки спека затягнулася і створює небезпеку для руху потягів», - зазначила речник компанії Новіль Валанче.

    За її словами, точний час запізнення поїздів назвати складно, оскільки по суті змінюються графіки всіх потягів: як вантажних, так і пасажирських.

    «Одні рейси спізнюватимуться на кілька хвилин, інші - на 15-20 хвилин», - наголосила вона.

    Нагадаємо, спекотне літо у Києві встановлює перші температурні рекорди.

    спека залізниця Литва
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